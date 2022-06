Aras EDAŞ Türkiye 2.’si oldu

Doğu’da 2 milyondan fazla vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sunan Aras EDAŞ, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 2.si oldu.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars olmak üzere 7 ilde hizmet veren Aras Elektrik, müşteri memnuniyeti odaklı misyonu ile başarılarına bir yenisini daha ekleyerek TEDAŞ tarafından bağımsız bir araştırma Şirketi’ne yaptırılan ALO186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi 2022 Mart ayı sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama endeksi 67 olan Elektrik Dağıtım Şirketleri Çağrı Merkezi Memnuniyeti araştırmasında 78 memnuniyet puanı ile 2. oldu.

Şirketin temel felsefesi olan her koşulda müşterilerini memnun etme prensibi, çalışmaların başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör. Müşterileriyle 14 farklı iletişim kanalı üzerinden irtibata geçen Aras Elektrik, her talebe, geri bildirime anında müdahale ederek faaliyetlerini sürdürüyor.

59 memnuniyet oranı ile ilk 5’te

2022 Mart ayı (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi) sonuçlarına göre Türkiye ortalama endeksi 47 olan Genel Memnuniyet Sıralamasında büyük bir başarı göstererek 59 memnuniyet puanı ile Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında ilk 5’e girdi.

En yüksek memnuniyet oranına sahip ilk 5 ilinin 4’ü Aras Edaş’tan

2022 Mart ayı (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketinde ) sonuçlarına göre memnuniyeti en yüksek 5 il arasında Iğdır, Kars, Erzincan ve Ardahan yer alıyor. Memnuniyet odaklı çalışmalarının karşılığını alarak ilk 5 il içerisine hizmet bölgesindeki 4 ilin de girme başarısını elde eden Aras EDAŞ emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Genel memnuniyet oranındaki yükseliş trendi sürüyor

2022’nin ilk yarısındaki (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketinde) sonuçlara göre Genel Memnuniyet oranı Şubat ayında 54.7, Mart ayında 59.1, Nisan ayında 59.6 ve Mayıs ayında 61 seviyesine çıkarak 2022 yılının ilk yarısında her ay büyük bir ivme kazanarak başarısını tescillemiş oldu.

Aras Elektrik Uluslararası Düzeyde Hizmet Veriyor

Sorumluluk bölgesinde, Aras Elektrik’in uluslararası standartlara sahip bir hizmet sunduğu konusunda hemfikir olan müşteriler, yapılan anket ile de bunu onayladıklarını göstermiş oldu. Bağımsız bir araştırma Şirketi tarafından yapılan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Kurumsal İtibar Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi içerisinde 4.olarak sunulan bu hizmeti de tescillemiş oldu.

Elektrik kesintisi Türkiye ortalamasının altında

Bir diğer önemli soru olan "Elektrik Kesintisi Yaşıyor musunuz?" sorusuna Bağımsız bir araştırma Şirketi tarafından yapılan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Kurumsal İtibar Araştırması Şubat ayı sonuçlarına göre Türkiye'deki müşterilerin %62'si “evet kesinti yaşıyoruz” derken Aras Elektrik’in hizmet bölgesinde bu oran %53'e düşmektedir. Bu da elektrik kesinti oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu göstermektedir.

“Başarımızı güçlü teknolojik ve dijital altyapımızla birlikte tüm çalışma arkadaşlarımıza borçluyuz"

Sektörde lider olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerlediklerini söyleyen Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş: “Sorumluluk bölgemizde en çok önemsediğimiz parametrelerden biri olan müşteri memnuniyeti odaklı çalışma, bizi zirveye ortak etti. Yapılan anketler sonucunda elde ettiğimiz bu başarı ile zirveye göz kırptık. İnşallah diğer anketlerde bu başarıları bir üst seviyeye çıkararak zirveye oturacağız. Bütün bu başarıları elde etmemizde teknolojik ve dijital altyapımızın rolü oldukça büyük. Gelişen dünyayla birlikte biz de Aras Elektrik olarak her türlü alt yapıyı sağlayıp faaliyetlerimizi o yönde ilerletiyoruz. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim, elde ettiğimiz bu başarıyı özverili bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza borçluyuz. Onların bu disiplinli çalışmaları olmasaydı bu başarılı sonuçlara sahip olamazdık. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, bu başarımızı daha da yükseğe çıkaracağımıza inanıyorum.” dedi.

