Bisikletçiler kayakla atlama kulelerinde ciğer açtılar



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak olan MTB CUP olimpik Dağ Bisikleti Yarışları öncesi bisikletçiler Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu tarihi Kiremitlik Tepe'de "Ciğer açma" antrenman yarışı yaptılar. 1.5 kilometre olan etabı 30 dakika içinde 10 tur atan bisikletçiler yarın Palandöken'de yapılacak yarışmaya hazırlandılar.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Palandöken MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın antrenmanı merkez Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu tarihi Kiremitlik Tabyaları'nda yapıldı. Sporcuların ciğer açması adına yapılan antrenman yarışları izleyenleri heyecanlandırdı. Kent merkezini kuşbakışı gören Kiremitlik tabyadaki çiçeklerle kaplı 1.5 kilometrelik parkuru sporcular 30 dakika içinde 10 tur atarak tamamladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu üyesi ve yarışı direktörü Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kiremitlik Tabyada, Palandöken Uluslararası Yarışları'nın başlangıcını yapıyoruz. Bugünkü yarışlara Türkiye, Yunanistan ve İran'dan 4'ü kadın 30 sporcu katıldı. Bu yarış yarın için bir hazırlık aşaması. Bizim ciğer açma diye bir tabirimiz var. Bu yarışlarda sporcularımız ciğer açtı. 1,5 kilometrelik etabı yarım saatte 10 tur attılar. Bugün güzel bir yarış oldu. Sporcularımız Kiremitlik Tepe'de Erzurum'un güzel tabiatını görüp keşfetti. Sporcumuz Emre Yavuz'un birinci olması bugünkü yarışmada ilk 5'te Türk sporcularının olması memnuniyet verici. Sporcularımız yarın Palandöken'de yapılacak yarışlarda alacakları puanlarla olimpiyatı hedefleyecekler.

Yarın Palandöken'de yapılacak yarışmalara normalde 8 ülke katılacaktı. Ancak buradaki yarışma tarihi World Cup'la çakışınca 6 ülke bu şampiyonaya gitti. Erzurum'daki yarışmada Yunanistan ve İran'dan 8'i kadın olmak üzere 100'ün üzerinde sporcu olacak."

Bugünkü yarışların yüksek tempoda geçtiğini söyleyen Milli Sporcu Umut Onur Toprak ise, "Yüksek nabız ve ciğer yakan sert bir yarış oldu. Bizim için iyi geçti. Yarın Palandöken'de mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bisiklet yarışlarının başlaması

-Atlama kuleleri ve yarıştan detay

-Sporcuların 1,5 kilometrelik etapta mücadelesi

-Yarışmadan genel ve detaylar

-Yarışma sırasında bir sporcunun düşmesi

-Kiremitlik tabya üzerinde bisiklet sürmeleri

-Kiremitlik tabya ve sporculardan detay

-Kadın sporcuların start alması

-Yarışma Koordinatörü Mustafa Kocaman ile röp

-Sporcu Umut Onur Toprak'la röp

-Kadın sporcuların yarışması

-Yarışmanın dron kamerasıyla çekilen görüntüleriHaber: Turgay İPEK Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-06-22 12:43:27



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