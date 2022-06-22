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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları antrenmanı nefes kesti

İHA

MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları antrenmanı nefes kesti

Erzurum Palandöken MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları öncesinde antrenman amaçlı Kiremitlik Tepe'de yapılan kısa mesafe yarışları nefes kesti.
Erzurum Palandöken MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları, 23 Haziran'da Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılacak. Yarışma öncesinde Kiremitlik Tepe'de kısa mesafe (short circius) yarışları düzenlendi. Palandöken'de yarın yapılacak yarış öncesi Kiremitlik Tepe'de ‘ciğer açma’ antrenmanı yapan çok sayıda sporcu 1.5 kilometre olan etabı 30 dakika içinde 10 tur atarak tamamladı. Yarışmaya hazırlanan bisikletçilerin antrenmanı nefes kesti. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Palandöken MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'na Türkiye, Yunanistan ve İran’dan yaklaşık 100 sporcu katılacak.
Sporcuların ciğer açmaları için kısa bir yarış düzenlendiğini ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu üyesi ve yarışı direktörü Mustafa Kocaman, “Kiremitlik Tepede yarışların başlangıcını verdik. Antrenman olarak ısınma turu yapıldı. Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından puanlanan bir yarıştı. Yarın Palandöken'de olimpiyat puanı alacak sporcularımız yarışacak. Bugün ki yarış güzeldi, sporcularımız yaklaşık 10 tur kadar döndüler. Ülkemizi temsilen Emre Yavuz sporcumuzun birinci olması bizi gururlandırdı Yarın Palandöken'de yapılacak yarışmalara normalde 8 ülke katılacaktı. Ancak buradaki yarışma tarihi Dünya Kupası ile çakışınca 6 ülke bu şampiyonaya gitti. Erzurum'daki yarışmada Yunanistan ve İran'dan 8'i kadın olmak üzere yaklaşık 100 sporcu olacak. Milli takımdan 15 sporcumuz var, Yunanistan’dan 6, İran’dan 8 sporcu katıldı. Bugün ki yarışlar yarın yapılacak olan yarışlar için ısınma etabıydı. Sporcularımız ciğer açtı. 1.5 kilometrelik parkurda 30 dakika da kaç tur dönecekleri hesaplandı. 3 dakika da bir turun döndüğü görüldü” diye konuştu.
Bugün yapılan yarışlarda ısındıklarını belirten sporcu Kadir Kızıldil, “Bugün short track yarışındaydık. Güzel yarıştı, rakımdan dolayı biraz zorlandık. Yarın ki yarış için güzel bir hazırlık oldu. yarın daha güzel bir yarış çıkartacağız. Zorlu bir yarış bizi bekliyor. Bugün eğlenceliydi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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