Çayır kavgasında ölen AK Partili Meclis üyesi toprağa verildi

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Erzurum’un Çat ilçesinde çayır kavgasında hayatını kaybeden AK Partili Meclis üyesi Haydar Bulut toprağa verildi.

Çat ilçesine bağlı Göbekören köyünde dün AK Partili Meclis üyesi Haydar Bulut ve Doğan Edebali arasında çayır meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanarak hayatını kaybeden Haydar Bulut, bugün Göbekören köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kılınan cenaze namazına Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, meclis üyeleri ve Bulut'un yakınları katıldı.

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