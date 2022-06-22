

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Tortum ilçesi Güzelyayla geçidinde, TIR'la çarpışan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ErzurumTortum karayolunun Güzelyayla geçidinde meydana geldi. Erzurum´dan Tortum istikametine gitmekte olan Emre Gökçe yönetimindeki 41 AIS 908 plakalı TIR, karşı yönden gelmekte olan Faruk Beyazbulut´un kullandığı 25 FY 782 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Faruk Beyazbulut ile yanındaki Muharrem Özdemir araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi, otopsi için Tortum Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Beyazbulut ve Özdemir´in Erzurum´da mobilyacılık yaptıkları öğrenildi.

TIR sürücüsü Emre Gökçe jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-06-22 18:55:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.