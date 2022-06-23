Erzurum’da 7-10 yaş Kur’an Kursu açıldı

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşık Sümmani Kültür Merkezi 710 yaş Kur’an Kurslarına başladı.
Usta öğretici Aysun Aycil tarafından verilen Kur’anı Kerim kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. 710 yaş arası kursiyerler hafta içi her gün, yaz boyunca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşık Sümmani Kültür Merkezinde açılan Kur’anı Kerim kursuna katılarak Kur’anı Kerim öğrenecek. Yazı verimli geçirmek için tercih edilen eğitimlerden biride Kur’an kursları oldu. Veliler çocukların yaz aylarını verimli geçirmeleri için Aşık Sümmani Kültür Merkezi tarafından açılan kursun çok güzel bir hizmet olduğunu belirtti.
Yaz ayı boyunca Geleneksel el sanatları (Ebru,Tezhip,Hat) ve Folklör, Bağlama kursları da Aşık Sümmani Kültür Merkezinde devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.