Palandöken Kayak Merkezi'nde bisiklet heyecanı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışlarına Türk sporcuları damgasını vurdu. Genel klasmanda birinci Türkiye, ikinci Yunanistan ve üçüncü de İran oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, "Olimpiyat için çok güzel puanlar aldık" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Erzurum Palandöken yarışmalarında, Türkiye, İran ve Yunanistan'dan 100'e yakın sporcu pedal çevirdi. Palandöken'in 2400 ve 2500 rakımında gerçekleşen bisiklet yarışmalarında sporcular zorlu parkurları geride bıraktı. Toplam 4.1 kilometrelik parkuru elit erkekler 7, elit kadınlar 5 ve gençler 4 tur atarak tamamladı. Yarışmalar sonunda erkeklerde birincilikleri Türkiye elde ederken kadınlarda Yunanistan başarılı oldu. Genel klasmanda Türk sporcular şampiyon olarak olimpiyat içir puan topladılar. Yarışmalara ilginin büyük olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, "Bu yarışların bizim açımızdan önemi şu; 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlarda puan alabilmemiz için bu yarışlara katılmamız gerekiyor. Bu yarışlar uluslararası takvimde yer alıyor. Buraya gelen ülkelerde bu yarışlardan puan almak istiyor. Bu almış olduğumuz puan bizim olimpiyatlara katılma noktasında kotamızı oluşturuyor. Eğer biz bu puana o kotaya erişebilirsek, 2024 yılında Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara ülkemizde, dağ bisikletinde katılma hakkı kazanacağız. Şu anda dünya klasmanında 28'inci sırada yer alıyoruz ki burada yapılan yarışlardaki başarımız bizi 23'üncü sıraya düşürecek. İlk 19 arasında ilk 23 arasına girdikten sonra olimpiyatta almış olduğumuz o kotayla yarışlarda Türkiyemizi dağ bisikletinde temsil edecek sporcular burada yarışıyor" diye konuştu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

ELİT ERKEKLER:

1-Emre Yavuz (Türkiye), 2 Dimitrios Antoniadis (Yunanistan), 3 Abdumlkadir Kelleci (Türkiye)

ELİT KADINLAR:

1Alexandra Adam (Yunanistan) 2, Maira Eırın Karasoy (Yunanistan) 3, Pelin Altekin (Türkiye)

GENÇ ERKEKLER:

1Emre Yuca (Türkiye) 2 Serdar Kara (Türkiye), 3 Cuma Emirhan Bolat (Türkiye)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Haber: Turgay İPEK Kamera: Oktay POLAT / (ERZURUM),(DHA) DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-06-23 17:06:27



