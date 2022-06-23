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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çomaklı, Bakan Varank ile bir araya geldi

İHA

Rektör Çomaklı, Bakan Varank ile bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Milletvekili Zehra Taskesenlioğlu Ban, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Atatürk Üniversitesi bünyesinde devam eden araştırma projeleri ile Doğu Anadolu Gözlemevinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Başkentte gerçekleşen toplantıya ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aydın yer aldı.
Rektör Çomaklı: “Üniversitemiz Önemli Bir İvme Kazandı”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesinin bir yandan aralıksız olarak bilimsel çalışmalarına devam ettiğini bir yandan da topluma fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdiğini aktararak sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, özellikle Data Center, Soğuk Test Merkezi, Yüksek Teknoloji Geliştirme Merkezi projelerine ilişkin detayları paylaştı. Ayrıca ülkemizin en büyük temel bilim projeleri arasında yer alan ve tamamlandığında dünyanın sayılı gözlemevleri arasına girecek olan Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Rektör Çomaklı: “Üretmiş olduğu bilgi ve yarım asrı geçen tecrübesi ile ülkemize katma değer sağlayan üniversitemiz, yaşamış olduğu değişim ve dönüşüm ile birlikte önemli bir ivme kazandı. Nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı alt yapısı ile üretilen projelerin ülkemize de önemli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Özellikle sanayi ve teknoloji alanında fark oluşturacak projeleri uygulamaya geçirme noktasında desteğini daima arkamızda hissettiğimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a bir kez daha misafirperverliği, projelerimize ve çalışmalarımıza gösterdiği yakın ilgi ve bu zamana kadar ki tüm desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, bizlere eşlik eden Erzurum Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a da şükranlarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle; ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak böylesine önemli çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olan büyük Atatürk Üniversitesi ailesine ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.
Zehra Taşkesenlioğlu Ban: “Atatürk Üniversitesi, Ülkemizin Önde Gelen Eğitim Kurumları Arasında Yer Alıyor”
Doğu Anadolu’nun bilimsel ve akademik alanda lokomotifi olan, üniversite kuran üniversite unvanı ile bölgenin kalkınmasına katkı sunan Atatürk Üniversitesinin, bu sorumluluğun bilinciyle çalışmalarına devam ettiğini aktaran Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise 65 yıllık köklü geçmişi ve bilgiye dönüşerek hayatı kolaylaştıran bilimsel çalışmaları ile ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesinin Erzurum başta olmak üzere bölgesine ve çevre ülkelere hizmet ettiğini ve bu anlamda sınırlarının çok ötesinde bir misyona sahip olduğunu söyledi. Bu doğrultuda yapılan her çalışmayı sonuna kadar desteklediklerini aktaran Zehra Taşkesenlioğlu Ban, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine yönelik üniversite bünyesinde devam eden çalışmaların yakın zamanda tamamlanarak önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini de sözlerine ekledi.
Bakan Varank: “Atatürk Üniversitesinin Hedeflerine Yakın Zamanda Ulaşacağına İnanıyorum”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve birçok kez yerinde görme fırsatı bulduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Ülkemiz sadece teknoloji anlamında değil aynı zamanda bilimsel ve akademik alanda da yeni bir süreç içerisine girmiş bulunuyor. Bizim de yer aldığımız Araştırma Üniversitelerinin belirlendiği ve bu unvanın teslim edildiği toplantıda yer alan Atatürk Üniversitesinin kendisine koymuş olduğu hedeflere yakın zamanda ulaşacağına inanıyorum. Bu doğrulta devam eden çalışmaların da ülkemizin geleceği adına oldukça önemli buluyorum" diyerek özellikle Data Center, DAG, Soğuk Test Merkezi ile Yüksek Teknoloji Geliştirme Merkezi projelerinin geliştirilmesine ilişkin çeşitli önerilerde bulundu.
Ziyaret, iyi niyet temennileri ile son buldu.

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