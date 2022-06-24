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Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede

DHA

Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, polisin sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği 'Torba Patlatma Operasyonu'nda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen 6 aylık çalışmanın ardından 'Torba Patlatma Operasyonu' gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde satan ve 'torbacı' diye tabir edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonda Ahmet A., Tamer Ç., Mehmet Yavuz Ç., Kader A., Nuri E., Volkan Ü., Ömer Ç., Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D. gözaltına alındı.
Operasyonda ayrıca soruşturma süresince tespit edilen 27 olayda, 37 kişiye 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'kabul etmek veya satın almak' suçlarından işlem yapıldı. Narkotik polisi, 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 TL, 50 dolar ve 950 bin İran riyali (yaklaşık 300 TL) ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Mareşal Çakmak Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından bu sabah Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-06-24 09:50:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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