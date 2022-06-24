DAP tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek proje başvurularını kabul ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAP tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek proje başvurularını kabul ediyor

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Bölgesinin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla; 2023 Yılında tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek projeleri belirlemek üzere sadece kamu kurum ve kuruluşlarının başvurabileceği proje başvurularını almaya başladı.

DAP tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek proje başvurularını kabul ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Bölgesinin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla; 2023 Yılında tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek projeleri belirlemek üzere sadece kamu kurum ve kuruluşlarının başvurabileceği proje başvurularını almaya başladı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, proje başvurularının, öncelikli alanları iyi belirlenmiş, mükerrerlik oluşturmayan, üretim ve istihdama yönelik projelerden oluşmasını istedi. Demirdöğen, tarımsal altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması, tarımsal mekanizasyona geçilmesi, istihdamın artırılmasını öngören proje başvurularının 22 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabileceğini söyledi.
Demirdöğen, uygulayıcı kuruluşların başvurulara ilişkin detaylı bilgileri içeren başvuru Rehberi ve eklerine www.dap.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini söyledi.
"Tarımsal üretim ve istihdamı artıracak projeler önceliğimizdir."
DAP Bölgesi'nin 15 ilden (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van) oluştuğunu dile getiren Demirdöğen, 2013 yılında proje desteklerine başlayan İdarenin, bugüne kadar Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının kalkınma projelerine 1 Milyar TL’yi aşan finansman desteği sağladığını belirtti.
2023 yılında da, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı, Hayvan İçme Suyu Programı, Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Et ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı, Mera Hayvancılığının Desteklenmesi Programı, Arıcılığın Geliştirilmesi Programı, Kırsal Kalkınma, Yöresel Ürünlerin ÜretimSatış ve Pazarlanması Programlarına yapılan başvuruları öncelikli olarak değerlendireceklerini belirten Demirdöğen, şunları ifade etti: “Destek programlar bağlamında titiz bir değerlendirilme yapılarak uygun görülen projeler desteklenecek. Desteklenecek projeler Bakan oluru alındıktan sonra uygulayıcı kuruluşlara bildirilecek. Son başvuru tarihini ise 22 Temmuz 2022 olarak belirledik.”
Proje hazırlanması aşamasında DAP BKİ uzmanlarından destek alınabileceğini belirten Demirdöğen, projelerin bölgemize hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ...
ETÜ’lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler kazandı
YEREL HABERLER ETÜ’lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler ...
Anadolu’nun zirvesinde pedalladılar
YEREL HABERLER Anadolu’nun zirvesinde pedalladılar
Kolluk gözetim komisyonu farkındalık eğitimi Erzurum’da gerçekleşti
YEREL HABERLER Kolluk gözetim komisyonu farkındalık eğitimi ...
Okul müdürü istedi servis şoförleri yaptı Okullarda tadilat dönemi
YEREL HABERLER Okul müdürü istedi servis şoförleri yaptı Okullarda ...
Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi ...
Erzurum’da ‘Torba Patlatma Operasyonu’: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Torba Patlatma Operasyonu’: 9 gözaltı
Erzurum faydalı modelde fark attı
YEREL HABERLER Erzurum faydalı modelde fark attı
MTB Cup Olimpik Dağ Bisikleti yarışları nefes kesti Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yarışlara 3 ülkeden 8’i kadın 100’e yakın sporcu katıldı
YEREL HABERLER MTB Cup Olimpik Dağ Bisikleti yarışları nefes ...
Palandöken Kayak Merkezi'nde bisiklet heyecanı
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde bisiklet heyecanı
Rektör Çomaklı, Bakan Varank ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Bakan Varank ile bir araya geldi
Doğadan sofraya bilim projesi ile 130 okul ziyaret edildi
YEREL HABERLER Doğadan sofraya bilim projesi ile 130 okul ziyaret ...
Vali Memiş’ten Aziziye çıkarması Vali Memiş Termal Aquapark ve Termal Seraları gezdi Aziziye’nin yatırımlarına Vali Memiş’ten tam not
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Aziziye çıkarması Vali Memiş Termal ...
Aşkale Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor
Gazeteci Hüsnü Çakmak vefat etti
YEREL HABERLER Gazeteci Hüsnü Çakmak vefat etti
Erzurum’da 7-10 yaş Kur’an Kursu açıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 7-10 yaş Kur’an Kursu açıldı
Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifleri
YEREL HABERLER Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik ...
Omurga sağlığınız için bunlara dikkat edin
YEREL HABERLER Omurga sağlığınız için bunlara dikkat edin
Erzurum’da kamyonet tırla çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Erzurum’da kamyonet tırla çarpıştı: 2 ölü
Erzurum patentte 6’ıncı sıraya çıktı
YEREL HABERLER Erzurum patentte 6’ıncı sıraya çıktı
Erzurum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Erzurum'da TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü
Çayır kavgasında ölen AK Partili Meclis üyesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Çayır kavgasında ölen AK Partili Meclis üyesi toprağa ...
Arazi kavgasında öldürülen belediye meclis üyesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Arazi kavgasında öldürülen belediye meclis üyesi ...
Kırmızı periler diyarına koştular
YEREL HABERLER Kırmızı periler diyarına koştular

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.