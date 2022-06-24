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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisini ziyaret etti

İHA

Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisini ziyaret etti

Kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek, yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve devam eden projelere ilişkin detayları paylaşmak üzere Başkent Ankara’da ziyaretlerini sürdüren Rektör Çomaklı, bu bağlımda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile bir araya geldi.
Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin gelişim süreci ve 2023 yılı yol haritası üzerinde durulan ziyarette ayrıca 2020 ve 2022 yıllarında Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kariyer fuarlarının bir değerlendirmesi yapıldı ve çeşitli önerilerde bulunuldu.
Rektör Çomaklı: “Tüm Gayretimiz Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirmek”
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini, uzaktan eğitim kapısı, kariyer kapısı, ulusal staj programı ve yetenek her yerde gibi platformlarla milyonlarca kişiye ulaşılabildiğini ve bu doğrultuda önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İnsan Kaynakları Ofisinin yapacağı tüm çalışmalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceklerini belitti. Ofis tarafından oluşturulan platformların, üniversite bünyesinde yapılandırılan kariyer planlama ve mezun izleme merkezinin yeni dönemde de çalışmalarına da ışık tutacağını belirten Çomaklı: “Şehrimiz ve ülkemizin kalkınması noktasında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürütülen projeler yeni dönemde de artarak devam edecek. Sadece eğitim süreçleri boyunca değil, üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra da üniversitemizin bir mensubu olarak hayatlarına devam edecek tüm öğrencilerimiz ve akademik çalışmalarımız ile ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmalar ile geliştirdiğimiz projelere yönelik desteklerini esirgemeyen CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Atay: “Atatürk Üniversitesinin Yaşadığı Dönüşüm Göstergelere Yansıyor”
İnsan Kaynakları Ofisinin, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte kurulan dört ofisten biri olduğunu belirten Doç. Dr. Salim Atay, “Bizim sorumlu olduğumuz alan sadece kamunun insan kaynağının etkin yönetimi değil. Biz Türkiye’nin insan kaynağının yönetimiyle ilgiliyiz. Hatta yurt dışından yurt içine yeteneklerin kazandırılması gibi görevlerimiz var” diye konuştu. Bu çerçevede Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite olma yönündeki çalışmalarını yakından takip ettiğini, bu değişim ve dönüşüm çalışmalarının etkilerinin göstergelere yansıdığını ve Araştırma Üniversitesi olmasıyla da somut bir hal aldığı ifade eden Başkan Atay; 2020 ve 2022 yıllarında Atatürk Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde gösterdiği yoğun çabadan ve üniversitenin potansiyelini göstereceği çalışmaları hayata geçirmesinden dolayı başta Rektör Çomaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi.

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