Oltu’da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Oltu'da Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin katılımıyla ilkyardım eğitimi verildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya ve Acil Tıp Uzmanı Atatürk Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Tekin tarafından verilen eğitimde ilkyardımın önemi ve kaza, yaralanma, zehirlenme, boğulma vb. durumlarda yapılabilecek ilkyardım müdahaleleri anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.