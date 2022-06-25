Kurbanlık satışlarında küçükbaş hayvanlar revaçta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık satışlarında küçükbaş hayvanlar revaçta

İHA

Kurbanlık satışlarında küçükbaş hayvanlar revaçta

Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar yerini aldı. Hayvan pazarında vatandaşlar en çok küçükbaş hayvanlara rağbet gösteriyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvanlarını görücüye çıkardı. 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda binlerce satıcı ve alıcı kurbanlık hayvanlar için bir araya geldi. Kurban almak için pazara gelen vatandaşlar, fiyatlarının uygun olmasından dolayı en çok küçükbaş hayvanlara rağbet gösteriyor.
Pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin 500 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler 10 bin liradan başlayıp 1718 bin liraya kadar satılıyor. Tosunların fiyatları ise 5060 bin TL'yi buluyor.
Vatandaşların küçükbaş hayvanlara daha çok rağbet gösterdiğini ifade eden Adakçı Metin Yanar, “Sevkiyatlarımız yavaş yavaş başladı. Alıcı ve satıcılarımız dört gözle bayramı bekliyorlar. Erzurum hayvancılığın merkezi ve yerli hayvan deposudur. Sevkiyatlarımız başladı, ülkemizin yüzde 2030’unu Erzurum karşılıyor. Küçükbaş hayvanlarımızın fiyatı bin 500 ile 2 bin 500 arasında değişiyor. Küpe numarası ve işaret vurulduktan sonra bayram gününe kadar bakımını yapıyoruz. Küçükbaş hayvanlara ilgi çok. Her bütçeye uygun olduğu için küçükbaşa yöneliyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da ‘Torba Patlatma Operasyonu’nda 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Torba Patlatma Operasyonu’nda 8 şüpheli ...
İlk, orta, lise ve üniversiteden birlikte mezun olan ikizler doktor oldu
YEREL HABERLER İlk, orta, lise ve üniversiteden birlikte mezun olan ...
Büyüşehir’in Esmek yılsonu sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Büyüşehir’in Esmek yılsonu sergisi büyük ilgi gördü
Oltu’da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Oltu’da akademik ve idari personele ilkyardım eğitimi ...
Dr. Bedir, kanser taramaları ve erken tanının önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER Dr. Bedir, kanser taramaları ve erken tanının önemine ...
Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ofisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları ...
ETÜ’lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler kazandı
YEREL HABERLER ETÜ’lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler ...
DAP tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek proje başvurularını kabul ediyor
YEREL HABERLER DAP tarım ve hayvancılık sektöründe desteklenecek ...
Anadolu’nun zirvesinde pedalladılar
YEREL HABERLER Anadolu’nun zirvesinde pedalladılar
Kolluk gözetim komisyonu farkındalık eğitimi Erzurum’da gerçekleşti
YEREL HABERLER Kolluk gözetim komisyonu farkındalık eğitimi ...
Okul müdürü istedi servis şoförleri yaptı Okullarda tadilat dönemi
YEREL HABERLER Okul müdürü istedi servis şoförleri yaptı Okullarda ...
Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Erzurum'da 'Torba Patlatma Operasyonu'nun 9 şüphelisi ...
Erzurum’da ‘Torba Patlatma Operasyonu’: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Torba Patlatma Operasyonu’: 9 gözaltı
Erzurum faydalı modelde fark attı
YEREL HABERLER Erzurum faydalı modelde fark attı
MTB Cup Olimpik Dağ Bisikleti yarışları nefes kesti Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yarışlara 3 ülkeden 8’i kadın 100’e yakın sporcu katıldı
YEREL HABERLER MTB Cup Olimpik Dağ Bisikleti yarışları nefes ...
Palandöken Kayak Merkezi'nde bisiklet heyecanı
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde bisiklet heyecanı
Rektör Çomaklı, Bakan Varank ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Bakan Varank ile bir araya geldi
Doğadan sofraya bilim projesi ile 130 okul ziyaret edildi
YEREL HABERLER Doğadan sofraya bilim projesi ile 130 okul ziyaret ...
Vali Memiş’ten Aziziye çıkarması Vali Memiş Termal Aquapark ve Termal Seraları gezdi Aziziye’nin yatırımlarına Vali Memiş’ten tam not
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Aziziye çıkarması Vali Memiş Termal ...
Aşkale Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesi Güneş Enerji Santrali kuruyor
Gazeteci Hüsnü Çakmak vefat etti
YEREL HABERLER Gazeteci Hüsnü Çakmak vefat etti
Erzurum’da 7-10 yaş Kur’an Kursu açıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 7-10 yaş Kur’an Kursu açıldı
Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifleri
YEREL HABERLER Polis adayları mezuniyet töreninde sürpriz evlilik ...
Omurga sağlığınız için bunlara dikkat edin
YEREL HABERLER Omurga sağlığınız için bunlara dikkat edin

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.