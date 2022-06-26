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Uluslararası öğrenci mezuniyet töreni, Mücedili Konağında gerçekleşti Kuşlar sılaya dönüyor

İHA

Uluslararası öğrenci mezuniyet töreni, Mücedili Konağında gerçekleşti Kuşlar sılaya dönüyor

2022 yılı uluslararası öğrenci mezuniyet töreni, Mücedili Konağında gerçekleşti.
"Kuşlar Sılaya Dönüyor" temasıyla gerçekleştirilen programa, 2022 yılında ilimizdeki üniversitelerden mezun olan uluslararası misafir öğrenciler ve sınırlı sayıda davet edilen kurum temsilcileri ve gönüllüler katıldı.
Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış ve selamlama konuşmalarının ardından misafir öğrenci temsilcilerinin duygu ve düşüncelerini dinleyicilerle paylaşıp mezun olmanın sevincini, ikinci vatanları gibi hissettikleri Türkiye'den ayrılacak olmanın hüznünü yaşadıklarını ifade ettiler. Dernek faaliyetlerinin sunulduğu video gösterisi ve eski mezunların videolu mesajları geceye damga vurdu.
Mezuniyet programında konuşma yapan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ergün Halis, "Biz Bir Milletiz sloganıyla yola çıktığımız dernek faaliyetlerinde bugün üniversitelerimizden 19 ülkeden 51 Uluslararası öğrenci mezun oldu. Uluslararası öğrencilere gönül kapılarını açan ensarmühacir kardeşliğini yaşatmaya çalışan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği olarak ilimizde 8. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet programı düzenledik. Dünyanın dört bir tarafından bizlere misafir olarak gelen kardeşlerimizden kendi ülkeleri, ülkemiz ve insanlık için birer umut olmalarını istiyoruz ve buna inanıyoruz. Sizleri misafir ve birer elçi olarak görüyoruz. Türkiye ve kendi ülkeleriniz arasında her biriniz birer köprü olacaksınız bu köprüler ne kadar güçlü olursa toplumlarımızın arasındaki bağlarda o kadar kuvvetli olur. Birlik olmanın yolu da buradan geçiyor. Bununla birlikte burada aldığınız eğitimlerle kendinizi iyi yetiştirmiş bir şekilde ülkenize dönüyorsunuz. Renklerin, dillerin ve kültürlerin zenginliğimiz olduğunu geleceğin yönetici ve ilim adamlarına evrensel değerleri kazandırma kendini ve kültürünün ifade etmenin yanı sıra ülkemiz kültür ve değerlerini de tanıtarak kültürlerarası iletişimi sağlamak önemli bir husustur. Sizler gönüllü medeniyet elçileri umut ediyoruz ki Türkiye ikinci vatanınız Erzurum'da ikinci şehrinizdir. Hepinizi yürekten kucaklıyor sevgi ile selamlıyorum. Mezuniyet programımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerimize misafirlerimize ve siz öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.
Dua, hediyelerin takdimi ve toplu hatıra fotoğrafları ile program sona erdi.
Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Taşkın Öztaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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