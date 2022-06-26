İş adamı Hacı Edip Akgün için mevlit okutuldu

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Bir süre önce vefat eden Erzurumlu iş adamı Akgün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Edip Akgün için Yenişehir Solakzade Cami’inde ikindi namazının ardından mevlit okutuldu.

Oğulları Sururi ve Ali Ferruh Akgün’ün ev sahipliğinde okutulan mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunmasının ardından Akgün Ailesi bir süre cami içinde taziyeleri kabul etti.

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