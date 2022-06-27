Tarlada çapalama işin eğlenceye çeviriyorlar

Erzurum Oltu'da patates tarlasında çapa yapan aileler çalışmayı eğlenceye çeviriyorlar. Patatesleri çapa yaparken yöresel çevirmeli türkü söyleyip stres atarak patates fidelerini kötü otlardan arındırıyorlar.

Patates tarlasında ailesi ile birlikte çapa yapan Oltulu Nadim Pala, “Ben ailemle birlikte çapa yapıyoruz eski adetlerimiz yaşatmaya çalışıyoruz türkülerle neşeyle güle eğlene çalışıyoruz” dedi.

Çapa yapan Ayşe Özer, “Bugün biz tarlaya çapa yapmaya geldik eski günleri hatırladık evlerde bayanlarımız oturup bizi izliyorlar biliyorum ana bu işleri yapmalarını istiyorum tarla bahçe işlerini yapmalarını istiyorum hem evlerine katkıda bulunurlar hem de stres atıyoruz. Bayanlara sesleniyorum evde oturup dizi izlemeyin tarlalara yönelin topraklara yönelin eski günlerimize yönelelim faydamız olsun çoluğumuza çocuğumuza işimizi türküyle şarkıyla yapıyoruz zevkle yapıyoruz. Bu işleri herkesi davet ediyorum bu işleri yapsınlar hayat pahalılığı var çiftçiliğe dönsünler” dedi.

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