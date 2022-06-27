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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı

İHA

Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı

Erzurum, Mayıs 2022 ayı bazında gelirin gideri karşılama oranı Bölge illeri sıralamasında Malatya’dan sonra 2’inci sırayı aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Mayıs 2022 iller denge verilerini paylaştı. Erzurum, Mayıs 2022 ayı bazında gelirin gideri karşılama oranı Bölge illeri sıralamasında Malatya’dan sonra 2’inci sırayı aldı.
Erzurum Mayıs 2022 Ayı Verileri
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erzurum’da Mayıs 2022 döneminde il geliri 3 milyar 969 milyon TL olarak gerçekleşti. İlde tahakkuk eden il geliri ise 1 milyar 375 bin TL oldu. İlde 5 ayda 4 milyar 733 milyon tutarında kamu harcaması yapıldı. İlin gelirin gideri karşılama oranı yüzde 29,05, tahakkuk eden il geliri toplamında tahsil edilen il geliri oranı ise yüzde 34,85 oldu.
Kişi Başına Düşen İl Geliri
Erzurum’da 2022’nin ilk 5 ayında kişi başına düşen il geliri 5 bin 244 TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 6 bin 253 TL olarak kaydedildi. Erzurum Mayıs 2022 diliminde kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.
DOSİAD Mayıs 2022 Ayı Analizi
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Yılın ilk 5 ayında toplam gelir Erzurum’da 3,9 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 4,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 11,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 27,5 milyar TL oldu. Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 14,40 olarak hesaplandı.
Bölgesel Kamu Giderleri ve Erzurum
Mayıs 2022 ekseninde Kamu harcamaları tutarı Erzurum’da 4,7 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 6,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 12,9 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 35,8 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un bölge toplamında kamu harcama payı yüzde 13,21 olarak kaydedildi.
Erzurum Dengede Önde
Erzurum kişi başına düşen kamu harcaması bakımından olduğu gibi, gelirin gideri karşılaması oranı bakımından da yine bölgesel ortalamaları geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, gelirin gideri karşılama oranı Erzurum’da yüzde 29,05, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 25,34, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 20,63, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise yüzde 19,31 oldu.
Mayıs 2022 Bölge İlleri Bütçe Denge Verileri
DOSİAD analizlerine göre, Mayıs 2022 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Malatya’da yüzde 37,59, Erzurum’da yüzde 29.05, Elazığ’da yüzde 27,16, Van’da yüzde 19.30, Erzincan’da yüzde 19.41, Kars’ta yüzde 13,74, Iğdır’da yüzde 15,03, Muş’ta yüzde 11,1, Ardahan’da yüzde 11.53, Bitlis’te yüzde 11.51, Ağrı’da yüzde 17.63, Bingöl’de yüzde 9,87, Tunceli’de yüzde 5,97, Hakkari’de yüzde 5.36 oldu.
Erzurum Dengede 52’inci Sırada
Erzurum gelirin gideri karşılama oranı kaydında ülkede 52’inci sırayı aldı. Denge oranının en yüksek olduğu iller, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Zonguldak, Tekirdağ, Hatay, Mersin, Bursa, Ankara, Yalova, Antalya, Adana, Muğla, Manisa, Karabük, Çanakkale, Aksaray, Denizli, Rize, Gaziantep, Kilis, Balıkesir, Düzce, K.Maraş, Samsun, Edirne, Aydın, Kırklareli, Eskişehir, Konya, Kayseri, Trabzon, Kütahya, Bilecik, Bartın, Sakarya, Kastamonu, Uşak, Karaman, AfyonKarahisar, Çorum, Nevşehir, Bolu, Malatya, Burdur, Ordu, Niğde, Osmaniye, Sivas, Isparta, Kırşehir, Erzurum olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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