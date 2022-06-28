Analig’in zirvesinde Erzurum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Analig’in zirvesinde Erzurum

İHA

Analig’in zirvesinde Erzurum

ANALİG’de yarışan Yıldız patenciler Erzurum’da buz pistine çıktı. Anadolu Yıldızlar Ligi Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda kürsünün ilk basamağına Erzurum çıktı. Dadaş sporcular ANALİG’e damga vurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından desteklenen ANALİG Buz Pateni Türkiye Şampiyonası 2 Binlik Buz Pateni Salonu’nda yapıldı.
Palandöken İlçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu’nda yapılan ve 2 gün süren ANALİG’e Erzurum, Kocaeli, Samsun, Ardahan ve Ankara’dan toplam 100’e yakın sporcu katıldı.
Kıyasıya yarıştılar
İki binlik buz pateni salonunda yapılan ve iki gün süren ANALİG Buz Pateni Türkiye Şampiyonasında geleceğin yıldızları kıyasıya yarıştılar.
Şampiyonaya Erzurum damga vurdu. Erzurum Türkiye şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında kendisine yer bulurken, Kocaeli 2. Sırada yer aldı. Samsun üçüncü olurken, Ardahan 4., Ankara ise 5. oldu. Nefes kesen yarışlar sonucunda derecele giren iller ve sporcular ödüllendirildi.
Kupa ve madalyalar verildi
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Şube Müdürü Hakan Kaya, Palandöken İlçe Müdürü Murat Tanas, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Köksal Kaçmaz, Özcan Işık, Palkar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ, Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriye Deniz, Öz Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Öz, ERGÜRDER Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan ile diğer davetliler de ANALİG yarışlarını izledi.
Müsabakaların bitimi ile birlikte sporculara kupa ve madalyaları verildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ANALİG Buz Pateni Türkiye şampiyonasının çekişmeli geçen yarışlara sahne olduğunu belirterek, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atlama kulelerinde yeniden göçükler yaşandı Sağanak yağışlar atlama kulelerini de vurdu
YEREL HABERLER Atlama kulelerinde yeniden göçükler yaşandı Sağanak ...
Kick boksa dadaş damgası
YEREL HABERLER Kick boksa dadaş damgası
Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara 'el' veriyor
YEREL HABERLER Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara ...
Karnavas Pekmezi kare kare resimlendi
YEREL HABERLER Karnavas Pekmezi kare kare resimlendi
Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı
YDV Erzurum’dan gençlere bayram hediyesi: 55 takım eşofman
YEREL HABERLER YDV Erzurum’dan gençlere bayram hediyesi: 55 takım ...
Aziziye’de muhtarlar zirvesi
YEREL HABERLER Aziziye’de muhtarlar zirvesi
Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı
Erzurum’da düzenlenen çalıştay ile çayır mera konusu ele alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da düzenlenen çalıştay ile çayır mera konusu ...
Tarlada çapalama işin eğlenceye çeviriyorlar
YEREL HABERLER Tarlada çapalama işin eğlenceye çeviriyorlar
Horasan’da iki tır kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Horasan’da iki tır kafa kafaya çarpıştı
Cirit müsabakaları nefes kesti
YEREL HABERLER Cirit müsabakaları nefes kesti
İş adamı Hacı Edip Akgün için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER İş adamı Hacı Edip Akgün için mevlit okutuldu
Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra toprağa verildi
YEREL HABERLER Astsubay sevgilisinin öldürdüğü polis memuru Kübra ...
Erzurum'da doktor evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da doktor evinde ölü bulundu
YÖK ile TUSAŞ arasında gerçekleşen protokol törenine rektör Çomaklı da katıldı
YEREL HABERLER YÖK ile TUSAŞ arasında gerçekleşen protokol törenine ...
Başkan Karataş'ın ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Karataş'ın ziyaretleri sürüyor
Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis Kübra Açar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Astsubay sevgilisi tarafından silahla öldürülen polis ...
Uluslararası öğrenci mezuniyet töreni, Mücedili Konağında gerçekleşti Kuşlar sılaya dönüyor
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenci mezuniyet töreni, Mücedili ...
Engelli Kübra için Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol yaptı
YEREL HABERLER Engelli Kübra için Erzurum Büyükşehir Belediyesi yol ...
Yeşilay Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde ailelere çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Yeşilay Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde ...
Milli sürat patenci Metehan Atan, son sürat Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milli sürat patenci Metehan Atan, son sürat Dünya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.