Horseshoe Adası gölleri ile Erzurum’daki buzul göllerin karşılaştırılacağı proje destek aldı

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özden Fakıoğlu’nun yürütücüsü olduğu “Farklı İklim, Enlem ve Boylamlarda Buzul Göllerinin Fitoplankton Yapısının Konvensiyonel ve Metagenomik Analizler ile İncelenmesi: Antarktika Horseshoe Adası Gölleri ve Türkiye’de Bir Buzul Gölü Örneği” isimli proje önerisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kutup 1001 Çağrısı çerçevesinde destek almaya hak kazanan 10 projeden biri oldu.

Projede ayrıca Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Medine Güllüce, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Karadayı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı ile Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. A. Nilsun Demir görev aldı. Söz konusu proje ile dünyanın en önemli soğuk habitatlarından birisi olan Antarktika’ya yapılacak TAE7 bilimsel seferi bağlamında Horseshoe Adası gölleri ile Erzurum’daki buzul göller arasındaki fitoplankton biyoçeşitliliğinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi yapılacak.

Proje, Küresel İklim Değişikliği Süreçlerinin Anlaşılmasına ve Modellenmesine Katkı Sağlayacak

Antarktika kıtasında, bu alanda ülkemiz adına yapılacak ilk çalışma olma özelliği taşıyan projenin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Özden Fakıoğlu: “Proje konusu çalışmamız Ulusal Kutup Bilim Programı ile iklim değişikliğinin etkileri konusunda önemli veriler sunacak. Ayrıca elde edilen sonuçlar bölgeye ait fitoplankton gruplarının ilk literatür ve metagenom verileri olacak. Farklı enlem ve boylam bölgelerindeki buzul göllerdeki biyoçeşitlilik değişimi bize küresel ısınmanın etkileri ile ilgili bilgi verecek” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizdeki Bilim Atmosferi ve Bilimsel Altyapı Önemli Ölçüde Kuvvetlendi”

Akademisyenlerin asli görevlerinin eğitimöğretim faaliyetlerini yerine getirmenin yanı sıra bilimsel çalışmalar yapmak olduğunu vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin ardından hayata geçirdiğimiz çalışmalarla, üniversitemizdeki bilim atmosferi ve bilimsel altyapı önemli ölçüde kuvvetlendi. Bugün Atatürk Üniversitesi artan yayın, proje ve patent sayılarıyla dünya üniversiteleri arasına grime yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirilen ve ülkemizin küresel ısınma sürecindeki yerini görebilmemize imkan tanıyacak olan projeden dolayı proje yürütücüsü Doç. Dr. Özden Fakıoğlu ile tüm proje ekibine teşekkür ediyor, sonuçların bilime katkı sunmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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