Sekmen’den termal destekli domates seralarına tam puan

Aziziye Belediyesi’nin en prestijli projelerinden birisi olan Termal Destekli Domates Seraları, Erzurum Valisi Okay Memiş’in ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’den de tam not aldı.

Üretim sürecinin hızla devam ettiği domates seralarını Başkan Sekmen’e gezdiren ve bilgiler aktaran Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Temmuz ayında başlayacak olan hasadın haftalık periyotlar halinde devam edeceğini bildirdi. Fidelerde boy göstermeye başlayan domatesleri ve termal suyla ısıtma sisteminin kullanıldığı seraları yakından inceleyen Başkan Mehmet Sekmen, 11 dönümlük arazi üzerine konuşlandırılan yatırım için tam puan verdi. Başkan Orhan’ı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu yatırımın, sebze ve meyve üreticiliği alanında çok özel bir modeli teşkil ettiğinin altını çizerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Orhan’dan Sekmen’e hasat daveti

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, domates seraları ile ilgili olarak detaylı bilgiler aktardığı Başkan Sekmen’e, hasat davetini ise peşinen yaptı. Seralarda hızla yetişen domateslerin Temmuz ayında toplanmaya başlayacağını açıklayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “İlk hasatla birlikte zaten üretim sürecimiz bir döngü halinde devam ederek mahsuller artık haftalık olarak alınacak. Bu süreçte her mahsul haftasında 2025 ton domatesi dalından koparmış olacağız. Temmuz ayı ile birlikte artık piyasaları ve vitrinleri Ilıca domatesi süslemeye başlayacak” diye konuştu.

Bu yatırımın Erzurum’da üreticilik adına ortaya konulmuş en somut örneklerden birisi olduğunu dile getiren Başkan Orhan, “Girişimcilerimize bu bölgede seracılığa yönelmelerini öneriyoruz. Yerimiz var, termal suyumuz da hazır. Yeni sera yatırımı yapmak isteyen girişimcilerimize ise kapılarımız ardına kadar açık” ifadelerini kullandı.

Sekmen’den üretim ve istihdam vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, Aziziye’nin böylesine özel bir yatırıma kavuşturulmuş olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a teşekkür etti. Erzurum’da katma değer üreten yatırımlar yaparak istihdam sağlamaya yönelik adımlar atılmasını önemsediklerini belirten Başkan Sekmen, “Bizim Erzurum’da tarıma, hayvancılığa, üretime ve istihdama özel önem gösteren bir yönetim anlayışımız var. Bu doğrultuda Aziziye’mize yapılan bu yatırımı önemsiyoruz. Bu tip yatırımlar özel sektör için aslında davettir, modeldir. Biz de üretime dönük bu tür yatırımları sonuna kadar destekliyoruz. Aziziye Belediyemize ve Başkanımız Muhammed Bey’e teşekkür ediyor, kutluyoruz. Erzurum’umuza hayırlı olsun!” şeklinde konuştu.

