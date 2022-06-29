'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'

DHA

'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'


Salih TEKİN/ ERZURUM,(DHA)TÜRK Kadınlar Birliği 'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' projesinin yöneticisi Ayşen Karakulak, insan hakları kurullarında kadın örgütlerinin sayısının az olduğunu söyledi. Karakulak, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonları (KYŞMİDK) genellikle pandemi gerekçesiyle olağan toplantılarını yapmadıklarını belirttiler. KYŞMİDK toplantılarına belli kadın örgütlerinin çağrıldığı görüldü" dedi.
Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen 'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' projesinin Erzurum toplantısına katılan yönetici Ayşen Karakulak, Ocak 2020'de başlayan projenin 7 bölgede 35 ilde yürütüldüğünü kaydetti. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi salonunda, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Karakulak, Türk Kadınlar Birliği'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmelerin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla projenin hazırlandığı bilgisini verdi. AB Delegasyonu'nun desteğiyle Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği'nin de destek verdiğini belirten Karakulak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda emek veren, çalışma yapan kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile deneyimlerini paylaştıklarını belirtti.
'5 BİNE YAKIN CEVAP İNCELENDİ'
Karakulak, çalışmanın amacının sivil toplum ve tamu çalışmalarını yakından görmek, ve kamunun şiddet, kadına yönelik ayrımcılık konusunda ne tür çalışmalar yaptıklarını, stratejik planlarında, eylem planlarında neler bulunduğunu kendi ağızlarından dinlemek olduğunu d,le getirdi. Karakulak, konuyla ilgili 312 sivil toplum ve kamu kuruluşunu izlediklerini ve onlara şiddet, eğitim, sağlık, politik katılım-temsil, çalışma yaşamı ve istihdam, adalete erişim temalarının esas alındığını söyledi. İzlemeye aldıkları kuruluşlara 7 ana başlık halindeki konularda yazılı sorular yöneltip cevaplar istediklerini bildiren Karakulak, aldıkları 5 bine yakın cevabı tek tek incelediklerini aktardı.
'KADIN ÖRGÜTLERİ GÖSTERMELİK ÇAĞRILMIŞ'
Kuruluşlara gönderdikleri soruların bilgi edinme başvurusu altında yöneltildiğini vurgulayan Karakulak, geri dönüşlerin zamanında olmadığını bildirdi. Bilgi edinme başvurusu altındaki sorulara 15 günde cevap verilmesi gerekirken, bu sürede cevapların gelmediğini anlatan Karakulak, şu ifadeleri kullandı:
"Kuruluşlardan soruların sorulara tam karşılık verilmedi. Alana ilişkin genel cevaplar verildi ya da bir kitap broşür stratejik plan gönderilerek yuvarlak cevaplarla birazcık savuşturulur gibi oldu. Sorduğumuz sorularla spesifik cevaplar istemiştik, bazı kurumlar 'gizlilik' esasına dayanarak bazı kurumlar gizli bilgi olduğunu belirterek bizim sorduğumuz sorulara yanıt vermedi. Biz zaten kadın örgütü olarak gizliliğe önem veririz. Sorduğumuz soruların hiç birinde gizli, verilemeyecek yanıt yoktu. Sorular, kaç kadına hizmet veriliyor, bu hizmetler hangi başlıkta veriliyor gibi sorulara gizli bilgi yanıtları aldık. İl ilçe insan hakları kurullarının verdiği cevaplar genellikle 'Konuya ilişkin, şikayet talep yoktur' gibi biraz da pandemiyi gerekçe olarak kullandıkları gözlendi. İl insan hakları kurullarında kadın örgütlerinin çok az bulunduğu göründü ya da göstermelik olarak kadın örgütlerinin toplantılara çağrıldığı belirlendi. Veya çağrı metninde olmasına rağmen kadın örgütünün hiç haberi olmadığı toplantıların yapıldığı anlaşıldı. KYŞMİDK genellikle pandemi gerekçesiyle olağan toplantılarını yapmadıklarını belirttiler. KYŞMİDK toplantılarına belli kadın örgütlerinin çağrıldığı görüldü." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-06-29 12:25:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda ...
Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası 43. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası 43. ...
Sekmen’den termal destekli domates seralarına tam puan
YEREL HABERLER Sekmen’den termal destekli domates seralarına tam ...
Babadan kıza şampiyonluğa
YEREL HABERLER Babadan kıza şampiyonluğa
Tekman’daki Sultan Sekisi, ertelendi
YEREL HABERLER Tekman’daki Sultan Sekisi, ertelendi
Erzurum patent üretiminde 3’üncü sırada
YEREL HABERLER Erzurum patent üretiminde 3’üncü sırada
Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla askeri bando konser verdi
YEREL HABERLER Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümü ...
Erzurum’da ’Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" projesi etkinlik programı
YEREL HABERLER Erzurum’da ’Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla ...
Türk Kara Kuvvetleri’nin 2231’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Türk Kara Kuvvetleri’nin 2231’inci kuruluş yıl dönümü ...
Kurbanlık taşınan TIR'dan yola düşen düveye sahip çıktı
YEREL HABERLER Kurbanlık taşınan TIR'dan yola düşen düveye sahip ...
Horseshoe Adası gölleri ile Erzurum’daki buzul göllerin karşılaştırılacağı proje destek aldı
YEREL HABERLER Horseshoe Adası gölleri ile Erzurum’daki buzul ...
Analig’in zirvesinde Erzurum
YEREL HABERLER Analig’in zirvesinde Erzurum
Atlama kulelerinde yeniden göçükler yaşandı Sağanak yağışlar atlama kulelerini de vurdu
YEREL HABERLER Atlama kulelerinde yeniden göçükler yaşandı Sağanak ...
Kick boksa dadaş damgası
YEREL HABERLER Kick boksa dadaş damgası
Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara 'el' veriyor
YEREL HABERLER Gül öğretmen, öğrencileriyle eli olmayan çocuklara ...
Karnavas Pekmezi kare kare resimlendi
YEREL HABERLER Karnavas Pekmezi kare kare resimlendi
Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla kutlandı
YDV Erzurum’dan gençlere bayram hediyesi: 55 takım eşofman
YEREL HABERLER YDV Erzurum’dan gençlere bayram hediyesi: 55 takım ...
Aziziye’de muhtarlar zirvesi
YEREL HABERLER Aziziye’de muhtarlar zirvesi
Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum Mayıs ayı denge verileri açıklandı
Erzurum’da düzenlenen çalıştay ile çayır mera konusu ele alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da düzenlenen çalıştay ile çayır mera konusu ...
Tarlada çapalama işin eğlenceye çeviriyorlar
YEREL HABERLER Tarlada çapalama işin eğlenceye çeviriyorlar
Horasan’da iki tır kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Horasan’da iki tır kafa kafaya çarpıştı
Cirit müsabakaları nefes kesti
YEREL HABERLER Cirit müsabakaları nefes kesti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.