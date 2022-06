Sekmen ve Uçar zirvede Sonar’ın anketinde Sekmen ve Uçar başarılarını tescilledi Uçar, en başarılı başkanlar anketinde Türkiye 2. Oldu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sonar Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde yapılan en başarılı İlçe Belediye Başkanları arasında Türkiye 2’si olarak başarısını bir kez daha tescilledi.

Türkiye’nin saygın anket şirketlerinden Sonar Araştırma, Büyükşehir ve diğer iller bazında belediye başkanları arasından başarılı olan belediye başkanları anketini yayınladı.

Alkışlar Sekmen ve Uçar’a

Yayımlanan ankette Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yüzde 62.3 ile Türkiye’nin en başarılı ikinci belediye başkanı olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de aynı ankette yüzde 58.8 oy oranıyla Türkiye’nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Türkiye’nin saygın araştırma şirketlerinden Sonar’ın yaptığı başarılı belediye başkanları anketinde, Türkiye’nin en başarılı 2. Belediye Başkanı olarak ismini yazdıran Başkan Uçar, geçtiğimiz yıllarda yapılan anketlerde de Türkiye çapında dereceye girmiş özellikle koronavirisle mücadele dönemi başta olmak üzere, akıllı köy giriş kapıları, halı sahalar, park ve peyzaj düzenlemeleri, millet konakları, Sıfır Atık’ta Türkiye’de 71 Belediye’den birisi olması ve açılışını yaptığı Atık Getirme Merkezi, sportif, sosyal ve kültürel alandaki başarılarıyla adından söz ettirmişti.

Vatandaşlar memnuniyetle karşıladı

Özellikle ilçe merkezi ve köylerdeki vatandaşları her fırsatta ziyaret ederek, sahadan hiç kopmayan, her fırsatta esnaflarla işyerlerinde istişare eden, vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinleyerek çözüm arayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın bu başarısı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le olan uyumlu çalışması ile de dikkat çeken Başkan Uçar, Başkan Sekmen’in aynı ankette Türkiye birincisi olarak çıkmasının, memnuniyet verici olduğunu söyledi. Uçar, “Tecrübelerinden her daim yararlandığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in hep desteğini gördük. Kendisine ve ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürecek, ilçemize layık olduğu hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Milletimize hizmet yolunda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hükümetimize, Milletvekillerimize, parti teşkilatlarımıza ve hemşehrilerimize minnettarız” dedi.

