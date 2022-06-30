Teşvikli yatırımlar istihdam kapısı oldu

KUDAKA İstatistik Bölgesinde bu yılın Nisan ayında 5 bölgesel, 3 genel toplam 8; bu yılın ilk 4 ayında 19 bölgesel, 8 genel, toplam 27, 20012022 yılları arasında ise 269 bölgesel, 562 genel kategoride toplam 833 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA İstatistik Bölgesinde bu yılın Nisan ayında 5 bölgesel, 3 genel toplam 8; bu yılın ilk 4 ayında 19 bölgesel, 8 genel, toplam 27, 2001 2022 yılları arasında ise 269 bölgesel, 562 genel kategoride toplam 833 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum’un bölge toplamındaki yatırım payı yüzde 58 oldu

Kudaka Nisan 2022

KUDAKA istatistik Bölgesinde Nisan 2022 döneminde 5 bölgesel, 3 genel kategorideki yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bakanlık verilerine göre, Bölgesel yatırımlar için 32 milyon, genel yatırımlar için de 33 milyon olarak toplam 65 milyon TL tutarında harcama gerçekleşti. Bölgesel yatırımlarda 178, genel yatırımlarda 425 kişilik istihdam öngörüldü.

Ocak Nisan Dönemi

Bölgede bu yılın Ocak Nisan ayları bağlamında 19 bölgesel, 8 genel toplam 27 yatırım teşvik aldı. Bölgesel yatırımlar için 183 milyon, genel yatırımlar için 213 milyon, toplam 397 milyon TL tutarında harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarla 712, genel yatırımlarla da 435 kişi iş edindi.

Kudaka 2001 2022

Bölgede 2001 2022 yılları arasında 269 bölgesel, 562 genel kategoride yer alan 833 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 4.7 milyar, genel yatırımlar için 6.8 milyar, toplam 13.8 milyarlık harcama yapıldı. İstihdam kapasitesi bölgesel yatırımlarda 15 bin 859, genel yatırımlarda ise 6 bin 979 kişi olarak aktarıldı.

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