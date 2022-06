LGS sonuçları açıklandı, Atatürk Üniversitesi özel vakıf okulları yine zirvede yer aldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları öğrencilerinden Kenan Sari ve Mustafa Yiğit Çelik soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birinciliği elde etti.

1 milyon 31 bin 799 öğrencinin sınava girdiği, 193 öğrencinin tüm soruları doğru biçimde yanıtlayarak 500 tam puan aldığı sınavda Erzurum’a gurur yaşatan Sari ve Çelik’i sonuçların açıklamasının hemen ardından rektörlük makamında ağırlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, başarılı öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

Rektör Çomaklı: “Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir”

Başarılı öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Verilen emekler böyle güzel neticeler getirince çok mutlu oluyoruz. İki başarılı kardeşimiz Türkiye birincisi olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Kendilerini yürekten kutluyorum. Şunu asla unutmasınlar ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu her yerde aynıdır. Bir gayret, bir emek varsa başarı kendiliğinden gelecektir. Bundan sonraki süreçte de vatanımız ve milletimiz için çok çalışacak ve iyi işlere imza atacağınıza gönülden inanıyorum. Başarılarınız daimi olsun. Sizlerin nezdinde tüm öğrencilerimize sonuçların hayır getirmesini temenni ediyor, sınav süreci boyunca genç kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen ailelerimizi ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Emeklerimizin Karşılığını Aldığımız İçin Çok Mutluyuz”

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Ortaokul öğrencileri Kenan Sari ile Mustafa Yiğit Çelik ise liselere giriş sınavında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak tam puan aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, yoğun tempoda çalışarak sınava hazırlandıklarını, sınav serüvenlerini emeklerinin karşılığını alarak sonlandırdıklarını söylediler. Düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştıklarını aktaran başarılı öğrenciler, verdikleri emekler için başta aileleri ile öğretmenleri olmak üzere destek olan herkese teşekkür ettiler.

“Başarı Üreten ve Saygın Karakterler Yetiştirme Gayretinde Olan Bir Kurumuz”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, eğitim serüvenine 2003 yılında başlayan ve her yıl bir önceki yılın üzerine yenilikler ve atılımlar ekleyerek devam eden Özel Vakıf Okullarının gücünü 65 yıllık bir çınardan yani Atatürk Üniversitesinden aldığını belirterek, vakıf okullarının gerek il bazında gerekse ülke çapında başarı üreten ve saygın karakterler yetiştirmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. Atılan bu adımların neticesinde elde edilen başarıların kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Müdür Karagülle: “Biz; başarının ekip işi olduğunu, disiplinden geçtiğini, yine başarının tek bir ferde ait olmadığını ve başarının bir bütüne ait olduğunu bilen bir kurumuz. Bu doğrultuda bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, her zaman yolumuza ışık tutan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı’ya şahsım ve yol arkadaşlarım adına saygı ve hürmetlerimi sunuyor, Kenan Sari ve Mustafa Yiğit Çelik kardeşlerimize bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu azim ve çalışkanlıklarının bir ömür sürmesi dileğiyle Yolları daima açık olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Rektör Çomaklı’nın başarı elde eden öğrencilere altın hediye etmesiyle son buldu.

