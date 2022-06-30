Erzurum’da koruyucu aile günü etkinlikleri

30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Erzurum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Korunma altına alınan çocukların aile ortamında bakımlarının sağlanması, koruyucu aile hizmetinin tanıtımı, teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar ile koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunun farkındalığının artırılması amacıyla, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Genelge ile 30 Haziran günü 'Koruyucu Aile Günü “ olarak kutlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Olimpiyat Parkında düzenlenen etkinliklere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar, Celal Bilen, Şube Müdürü Süleyman Duman, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Muhammet Başbuğ, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt, kuruluş yöneticileri, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması için 2012'de "Gönül Elçileri Projesi"ne öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koruyucu ailelere "30 Haziran Koruyucu Aile Günü Tebrik Kartı" gönderdi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, müzik dinletisi, hatıra brandasına el baskısı etkinliği, geleneksel çocuk oyunlarının oynanması, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Renkli görüntülere sahne olan erkinlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Koruyucu aileler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, koruyucu aile olmanın manevi açıdan önemli olduğunu ifade ettiler.

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