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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı

İHA

Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı

Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. 160 bin metrekare alan üzerine inşa edilen pazarda satıcılar ve alıcılar el sıkışarak sıkı pazarlıklarına başladı. Pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin 500 liradan başlayıp 4 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düveler 11 bin liradan başlayıp 1718 bin liraya kadar satılıyor. Tosunların fiyatları ise 5060 bin TL'yi buluyor.
Canlı hayvan pazarında bayrama az bir zaman kala hareketliliğin başladığını ifade eden Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, “Bugüne kadar beslenmiş olan kurbanlıklar satışa sunulmaya hazır hale getirildi. Üreticiler olarak tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Yıl içerisinde bu hayvanlara emek verdik, el emeği göz nuruyla besledik. Hepimizin ümidi Kurban Bayramı'nda. İnşallah güzel bir satış olur. Biz emeğimizin karşılığını alırız. Fiyatlar da makul seviyede seyreder. Kurbanlık kesecek vatandaşlarımız da istedikleri şekilde kurbanlıklarını alabilirler. Fiyatlarımız geçen yıla oranla malumunuz enflasyon var bu sene ülkemizde ama piyasada söylendiği gibi öyle afaki bir artış yok kurbanlık fiyatlarında. Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 60, yüzde 50 arasında artış gösterebilmekte. Bunun da en büyük nedeni girdi maliyetlerinin yüksek olması. Erzurum canlı hayvan pazarında büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 5060 bin lira civarında seyretmekte. Kabalı usul deriz biz yani tane olarak da büyükbaş hayvanların dişi olanların tanesinin fiyatı 1011 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkabilmekte. Erkek hayvan fiyatları ise 1016 bin liradan başlayıp 6570 bin liraya kadar çıkabilmekte. Aradaki fiyat farkı da hayvanın kilosuna, kalitesine göre değişkenlik gösterebilmekte. Küçükbaşlar da 2 bin liradan başlar, 3 bin liraya kadar çıkabilmekte. Şu anda bizim ilimizde genelde kurbanlık satışları, arefe şerife günü olur. Ama bu sene şimdiden talep var. Şu anda pazarımızda da hareketlilik başladı. Kurbanlık alacak müşteriler hem piyasaya bakma hem de işte hesabında hayvan bulursam alayım niyetinde. Şu anda pazarımızda hareketlilik var” şeklinde konuştu.
Hayvan pazarında durumların iyi olduğunu belirten besici Yılmaz Acar, “Talep çok, satılmaya devam ediyor hayvanlarımız. Hareketlilik başladı, çok hayvan sattık. Bu sene hep yayladan yağsız hayvanlarımız var. Hayvan satışları iyi durumda. Fiyatlar 1725 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Tosunlar 52 liraya satılıyor” diye konuştu.
Besici Metin Güler, “Canlılık var. Allah'ın izniyle satılacak. Kimse mağdur olmayacak inşallah. Yani şimdi millet diyor pahalılık var ama fazla pahalılık yok. Allah'a şükürler olsun, dünden beri satışlarımız çok güzel, satıyoruz da. Fiyatlar da geçen seneye göre yani pahalılık var da o kadar da değil. Koçlarımız 4 bin lira ile 6 bin lira arası, koyunlar ise bin liradan başlayıp 3 bin liraya kadar gidiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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