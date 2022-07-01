AURA 22’nin sesi Atatürk Üniversitesinde yankılandı Yerli Formula aracı AURA 22 İtalya’da boy gösterecek

14 farklı ülkede düzenlenen ve dünyanın en prestijli öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışmasında tüm online aşamaları geçerek İngiltere ve İtalya’da yarışma hakkını kazanan Atatürk Üniversitesi Tulpar Racing ekibi, tasarladığı AURA 22 isimli Formula aracıyla birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

2019’da dünya üçüncüsü olan tasarımın üretimini tamamlayan ekip, dünyadan 135 üniversite, Türkiye’den ise 4 üniversitenin katılacağı İtalya’nın Parma kentinde düzenlenecek olan Formula Student ATA yarışmasında bayrağımızı dalgalandıracak.

Çalışmalar Ülkemizin Otomotiv Sektörüne Değer Katacak

Tamamen öğrenci mühendisliği ile üretilen AURA 22, 700cc çift silindirli 68 Beygir 75Nm tork üreten motor bloğuna sahip. Güç aktarım sisteminde kullanılan dişli oranları hesapları ile maksimum hızlanma performansı sunan aracın, bu hız performansını yola daha iyi aktarabilmek için 4 tekerde bağımsız süspansiyonları bulunuyor. Araç içerisinde motor bloğu haricinde tüm hesaplamalar, tasarımlar ve üretim planlamaları yine öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sayesinde ülkemizin otomotiv sektörüne katma değer sağlayan ekip, AURA 22 ile İtalya’da, ardından ise İngiltere’de gerçekleşecek yarışmada da tasarım kategorisinde yarışacak.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde, Rektörlük ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen proje ile üretimi gerçekleştirilen AURA 22’nin danışmanlığını Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak yürütürken, çalışmalarını sürdüren Mehmet Akif Özarpalı, Mustafa Payveren, Enes Malik Mercan, Simge Doğan, Hamit Sandalcılar, Emirşah Afşar, Murathan Korkmaz, Kübra Akgül, Moustafa Abdelmawla, Barbaros Taşdemir, Ahmet Altun ve Ahmet Doğukan Ermiş’ten oluşan ekip, araçla birlikte İtalya ve İngiltere’deki yarışmalarda boy göstermek için gün sayıyor.

Rektör Çomaklı: “Ekibin Uluslararası Yarışmalardan Davet Alması Gurur Verici”

Ziyarette AURA 22’yi detaylı bir şekilde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ekip üyelerinden araç hakkında bilgi aldı. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin böylesine önemli bir çalışmaya imza atmasının ve uluslararası yarışmalardan davet almasının gurur verici olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, üreten, bilgiyi değere dönüştüren, topluma ve ülkeye katkı sağlayan çalışmaları daima desteklediklerini söyledi.

DAKAF 22’de sergilenen AURA 22 ile bu yıl TEKNOFEST’e de katılacak olan Tulpar Racing ekibine yarışmalarda başarılar dileyen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi adını üst noktalara taşıyan herkese teşekkür etti.

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