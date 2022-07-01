KUDAKA’dan proje desteği

ETÜ ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen proje KUDAKA’dan destek almaya hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eyüphan Manay’ın ATA TEKNOKENT bünyesinde geliştirdiği “Polimer Madde ile Şırınga Üretim Tesisi Fizibilite Projesi” başlıklı çalışma Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından fizibilite desteği almaya hak kazandı.

KUDAKA’da düzenlenen imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, ATA Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi. Yakup Uzun, ATA Teknokent “EGAMED” firma ortaklarından; Doç. Dr. Eyüphan Manay, Öğr. Gör. Giray Güney, Fatih Arslan, Ajans birim yetkilisi Serkan Timur ve ATA TTO Proje Uzmanı Dr. Elifnur Terzioğlu ve Proje Uzman Yardımcısı Elif Çetinkaya katıldı.

İmzalanan protokol ile hazırlanacak fizibilite raporu ile Erzurum OSB bölgesinde yüksek ihracat potansiyeli taşıyan bir ürün olan plastik enjektörün verimli bir biçimde üretilmesi için çalışan üretim tesisinin kurulumunu sağlanacak.

Proje çerçevesinde üretim tekniklerinin optimize edileceği çalışma ve analizlerin Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirileceğini belirten Doç. Dr. Eyüphan Manay, projenin bölge ve ülke ekonomisi için katma değer sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

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