Karaca “Matbaa sektörü geleceğini arıyor” çalıştayında konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaca “Matbaa sektörü geleceğini arıyor” çalıştayında konuştu

İHA

Karaca “Matbaa sektörü geleceğini arıyor” çalıştayında konuştu

İzmir Matbaacılar Esnaf Odası ve Matbaacılar Federasyonu'nun İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) katkılarıyla düzenlediği “Matbaa sektörü, geleceğini arıyor” adlı çalıştay 81 ilin katılımıyla İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.
Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, “Başta ithal kâğıt olmak üzere elektriğe ve ham maddelerine gelen zamlar matbaacıları vurdu. 700 dolara alınan kağıt fiyatı bin 500 dolara çıkınca matbaacıların yarısı işini terk etmek zorunda kaldı. İthal kâğıda ve elektriğe gelen zamların ardından, zaten krizde olan matbaa sektöründeki pek çok iş yeri kepenk kapatmaya başladı. 700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. Türkiye’de satış politikalarının değiştiği, Türk lirası ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz” dedi.
Efaturaya geçilmesiyle birlikte Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaaların yarısından fazlasının kapandığını belirten Karaca, “Türkiye genelinde 3 bin tane anlaşmalı matbaa bulunmaktaydı. Bu anlaşmalı matbaaların yüzde 70’e yakını mesleğini ve işini terk etmek zorunda kaldı. Bundan on yıl önce Erzurum’da 41 tane anlaşmalı matbaa vardı, bu sayı son yıllarda sekize kadar düştü.” diye konuştu.
Başkan Hikmet Karaca, “Matbaacılık sektöründe yerli ürün yok, tedarikçilerimiz ve ithalatçılarımız, ürünü Türkiye’ye getirmekte zorlandıklarını beyan ediyorlar. 700 dolara aldığımız kağıt bin 500 dolarlara kadar çıktı. Bu büyük zamlar son 3 buçuk aylık zaman diliminde oldu. Türkiye’de satış politikalarının değiştiği, Türk Lirası ile malın satılmadığı dönemleri yaşıyoruz. Bütün tedarikçilerimiz mal ve malzemeyi döviz üzerinden satıyorlar, bu güne kadar matbaa sektöründe hiçbir ürünümüz Türk lirası ile satılmadı. Ürünlerimizin tamamı dışarıdan ithal edilmekte, yerli ürün yok. Kağıttan tutun boyamız, makinalarımız ve kimyasal malzemelerimizin tamamı dışarıdan ithal ediliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KUDAKA’dan proje desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan proje desteği
Meclis üyesi Haydar Bulut anıldı
YEREL HABERLER Meclis üyesi Haydar Bulut anıldı
Yem bitkileri çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Yem bitkileri çalıştayı düzenlendi
Erzurum’da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere ...
AURA 22’nin sesi Atatürk Üniversitesinde yankılandı Yerli Formula aracı AURA 22 İtalya’da boy gösterecek
YEREL HABERLER AURA 22’nin sesi Atatürk Üniversitesinde ...
Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban ...
Erzurum’da koruyucu aile günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzurum’da koruyucu aile günü etkinlikleri
Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2)
YEREL HABERLER Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü ...
Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ...
Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü
YEREL HABERLER Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü
Kudaka’dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Kudaka’dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım
LGS sonuçları açıklandı, Atatürk Üniversitesi özel vakıf okulları yine zirvede yer aldı
YEREL HABERLER LGS sonuçları açıklandı, Atatürk Üniversitesi özel ...
Beyaz ayı çobana saldırdı Çoban da ayıda öldü
YEREL HABERLER Beyaz ayı çobana saldırdı Çoban da ayıda öldü
Teşvikli yatırımlar istihdam kapısı oldu
YEREL HABERLER Teşvikli yatırımlar istihdam kapısı oldu
Erzurum kamu hizmet harcamalarında önde
YEREL HABERLER Erzurum kamu hizmet harcamalarında önde
Mağarada eşek kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Mağarada eşek kurtarma operasyonu
OSB’den asfalt atağı Tüm yollar yenilendi
YEREL HABERLER OSB’den asfalt atağı Tüm yollar yenilendi
Başkan Araz'dan emekliler günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Araz'dan emekliler günü kutlaması
ETB başkanı Oral bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktardı
YEREL HABERLER ETB başkanı Oral bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı ...
Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü
YEREL HABERLER Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü
Sekmen ve Uçar zirvede Sonar’ın anketinde Sekmen ve Uçar başarılarını tescilledi Uçar, en başarılı başkanlar anketinde Türkiye 2. Oldu
YEREL HABERLER Sekmen ve Uçar zirvede Sonar’ın anketinde Sekmen ve ...
Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen
YEREL HABERLER Zirve kentin zirve başkanı: Mehmet Sekmen
'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'
YEREL HABERLER 'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'
Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kartı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.