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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tanfer’den 3 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Tanfer’den 3 Temmuz mesajı

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 103. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 103. Yıl dönümünün, 19 Mayıs Samsun, 2425 Mayıs Havza ve Amasya Tamimlerinden sonra Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımlarından birini oluştuğunu ifade etti.
Başkan Tanfer mesajında şu görüşlere yer verdi: “23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi, her biri birer ölümsüz meşale, hüviyet, kabiliyet ve kutsiyette olan delegeleri ile birlikte, milletimizin kendi kaderine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için gösterdiği mücadele yolunda mihenk taşını oluşturmuştur. Kongre'nin ilan edilmesinden bir yıl önce, ağır bir Ermeni mezalimine sahne olan Erzurum, bu işgal ve mezalimin sonucunda, 'ölümün kesin zaferini ilan ettiği' bir şehir haline gelmişti. Fakat yine Erzurum'da ortaya konan; mücadeleyi zafere ulaştıran o yüksek şuur, kararlılık, şecaat ve azim, vatanı benzer bir ölüme, yok oluşa mahkum etmek isteyen tasallutu kesin ve dönülmez bir şekilde akamete uğratmıştır. Erzurum, Mustafa Kemal Atatürk için önemli bir yere sahiptir. Böylesine vatanına ve bayrağına bağlı olan bir şehri ziyaretleri ile de şereflendirmiştir. Atatürk’ün, Erzurum’a gelişi bir Anadolu şehrini ziyaretten ibaret değildir. Atatürk’ün şehrimizi ziyaret etmesinin Erzurumlular olarak her zaman gururunu yaşadık ve yaşıyoruz. Ebedi Baş Komutanımızın ziyaretleri esnasında kendisini karşılayan Müdafaai Hukuk Cemiyeti üyesi İstiklal Madalyası sahibi hemşerimiz Hacı Fevzi Efendi'yi de Erzurum ve Sivas kongrelerinde yanından ayırmamıştır.
Mücadelesiyle bağımsızlığı ve zaferi sembolleştiren Erzurumlular, Dadaşlar, medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Atatürk’ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi Erzurum’da hiç sönmeyecektir. Erzurumlular olarak tarihin her döneminde devleti ve milleti adına Ülkü ve ilkelerden hiç taviz vermemiştir. Bugün de aynı özlem ve inançla fikirlerine ve ideallerine sahip çıkmaya devam etmekteyiz.
Bu vesile ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum’umuza teşriflerinin 103’ncü yıldönümü heyecanını, gururunu, onurunu yaşıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadelemizden bugüne kadar vatan, millet ve mukaddesat uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor saygıyla selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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