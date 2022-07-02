Dolu ve sağanak sele neden oldu Oltu'nun Bahçeli Kışla köyüne dolu yağdı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Bahçeli Kışla köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak sele neden oldu.

Oltu'nun Bahçeli kışla köyünde akşam saatlerinden itibaren yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağmur sele dönüşürken köy yolu kapandı. Menfezler kanallar ve ekili alanlara zarar gördü.

Köy Sakinlerinden Erdem Bulut, “Bir anda dolu yağmaya başladı, 15 dakika kadar sürdü. Ardından yaklaşık 20 dakikada sağanak yağmur yağdı, köydeki susuz derelerin hepsinden sel gelmeye başladı. Köyümüzün içerisindeki içme suyu şebekesi su kanalları menfezler ve ekili olan tarlalarımız zarar gördü” dedi.

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