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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konutlarda yarım bırakılan işler vatandaşı zor durumda bırakıyor

İHA

Konutlarda yarım bırakılan işler vatandaşı zor durumda bırakıyor

Erzurum’da üretilen konutların çok büyük bir bölümü, ya alıcısının ya da kiracısının başına adeta bela oluyor. Yapılan konutlarda eksiklik aksaklıkların ardı arkası kesilmezken, süreç içerisinde müteahhitlere para saymak, mülkün yeni sahiplerine ise çile doldurmak düşüyor. Erzurum’da tüketici mahkemeleri de dahil olmak üzere tüketici hakem heyetlerine ulaştırılan şikayetlerin başında konut imalat hataları geliyor. Öyle ki, elektrik prizi olmayan banyolar, üzerine vestiyer montajı yapılan şalterler, kapalı havalandırmalar ve çalışmayan spotlar bile Erzurum’daki şikayetlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Vatandaşlar, Erzurum’daki müteahhitlerin neredeyse tamamına yakınının sırf para kazanma adına mağduriyet doğurduğunu dile getirerek, “Dünya adamların umurunda değil! Banyoda elektrik prizi unutmamak, bağlantısı olmayan duy anahtarları takmak, elektrik şalter sisteminin üzerine vestiyer monte etmek, iş bilmezlikten öte akılsızlıktır” diye konuştular.
Erzurum’dan başka yerde yok!
Özellikle Yıldızkent bölgesinde üretilen konutların estetikten yoksun olduğunun altını çizen vatandaşlar, “Bu müteahhitler iş yaptırırken ne ürettiklerini hiç mi merak etmiyorlar? Yüzbinlerce lira karşılığında satışa çıkardıkları ya da kiraladıkları dairelere hiç mi bakmıyorlar? Bu tür işler Erzurum’dan başka bir yerde olmuyor, üstelik hatalarını kabullenip, telafi yoluna da gitmiyorlar. Onların işi sadece para saymak, ev alanın ya da satanın çektiği çileyi hiç umursamıyorlar bile!” şeklinde konuştular.
Bunları denetleyen yok mu?
Erzurum’da yeni konut satın alan ya da kiralayan hemen herkesin benzer sorunlarla mücadele ettiğini kaydeden vatandaşlar, “Bunları hiç mi denetleyen yok? Bunların işini hiç mi kontrol eden yok? Bu müteahhitlerin vatandaşı canından bezdirmesine neden göz yumuluyor? Şikayetler neden dikkate alınmıyor? Yani banyo içerisine elektrik prizi koymamak nasıl bir akılsızlığın, nasıl bir aymazlık ve utanmazlığın ürünüdür? Bunlar üç kuruşa mal ettikleri daireleri 10 kuruşa sattıkları gibi, beceriksizliklerini de kabullenip sahiplenmiyorlar. İşini düzgün yapan müteahhitler de, işte bu paragöz ve ahlaksız müteahhitlerin kurbanı oluyor” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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