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GZT Giresunspor kaptanı Zeki: Ligin demirbaş takımlarından olmak istiyoruz

DHA

GZT Giresunspor kaptanı Zeki: Ligin demirbaş takımlarından olmak istiyoruz


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)GEÇEN yıl çıktığı Spor Toto Süper Lig'de kalmayı başaran GZT Giresunspor'da kaptan Zeki Yavru, ligin demirbaş takımlarından olmak istediklerini söyledi. Yavru, "44 yıl sonra Süper Lig'e çıkmış bir Giresunspor, ilk senesinde kümede kalmayı başardı. Artık kulübümüzün yapacağı transferlerle birlikte inşallah yine daha başarılı olup bu ligin demirbaş takımlarından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birinci etap kampını başlatan GZT Giresunspor, güç depoluyor. Yeşil beyazlı ekibin takım kaptanı Zeki Yavru, takımın şu anda genç oyuncu ağırlıklı olduğunu söyledi. Kampın güzel başladığını vurgulayan Yavru, "Kampa yeni başladık. Genç oyuncu ağırlıklı şu an ortamımız. Tabi son sezondan sözleşmesi biten, kiralıktan dönen oyuncularımız hepsi geri döndüler ve az sayıda oyuncumuz kaldı. Altyapımızdan gelen ve takımımızın yeni transferi olan genç arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte sıkı çalışma halinde kampa güzel başladık. İyi gidiyor şu anda, neşeli güzel bir ortam var. Yoğun çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmamızın karşılığını alacağız" diye konuştu.
FUTBOLUN OLGUN ÇAĞLARINDAYIM
Süper Lig'de 10'uncu yılı devirdiğini belirten kaptan Zeki Yavru, "Oynadıkça çok büyük tecrübeler kazandım. Artık futbolun olgun denilen çağlarındayım. Performansım da zaten 2-3 yıldır bundan ötürü en üst seviyeye çıktı diyebilirim. Benim için önemli olan, performansımdan ziyade takıma verebildiklerim, takımımızın başarısı. O yüzden her gittiğim yerde zaten benim karakteristik özelliğim aidiyet duygumun yüksek olması. Bunu her gittiğim takımda kaç maç oynamam önemli değil bunu saha içi saha dışı oynadığım takımlara yansıtmaya, ortamı güzelleştirmeye çalışan insanlardan bir tanesiyim. Bu yüzden benim adıma artık futbolun en verimli çağları diyebiliriz. Bu yüzden inşallah benim adıma bu sezon güzel bir sezon olur" dedi.
SAĞ BEKTE RAHAT OYNUYORUM
Geçen sezon 44 yıl sonra çıkan Süper Lig'e çıkan Giresunspor'un, ilk senesinde kümede kalmayı başardığını ve artık kulübün yapacağı transferlerle daha başarılı olup, ligin demirbaş takımlarından biri olmayı hedeflediklerini ifade eden Yavru, şunları söyledi:
"İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Ben futbola başladığım dönemlerde üçlü, tandemli defanslar vardı. Libero olarak başladım. Daha sonrasında ön libero oldum. Stoper oynadım, sağ bek oynadım, orta saha oynadım. Bir çok mevkide oynamak belki hocalarımızın elini güçlendiriyor ama benim için fark eden bir şey yok. Hocam bana hangi mevkide görev verdiyse elimden geleni yaptım. Tabi uzun zamandır sağ bek oynadığım için orada daha rahat oynuyorum. Ama orta sahada da geçmişten kalan deneyimlerimle performansımı en iyi şekilde ortaya koyuyorum."
Yavru, 8+3 yabancı oyuncu kuralının lige faydalı mı, zararlı mı olacağına yönelik olarak ise, "Fayda zarar diye tabii ki de değerlendirmiyoruz ama kulüplerimizin maddi açıdan durumları ortada, biz hiçbir zaman yabancı oyuncu karşıtı olmadık. Bizim sadece gelen oyuncuların kalitesiyle alakalı olumlu ya da olumsuz düşüncelerimiz oldu" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Giresunspor antrenmanından detaylar
-Giresunspor takım kaptanı Zeki Yavru ile röpHaber: Turgay İPEK / Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-07-02 11:19:05

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