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Haziranda 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı İhracat ilk 6 ayda yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı

İHA

Haziranda 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı İhracat ilk 6 ayda yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı

2022 Haziran ayı ihracat verileri açıklandı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5’lik artışla 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu rakamla beraber, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılarak son 22 ayın 20’sinde aylık rekor kırılmış oldu.
Haziran ayında 20 sektör ihracatını artırdı. 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ilk sırada yer alırken, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü ikinci, 2,3 milyar doları aşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. Çelik ssektörünü 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hazırgiyim sektörü ve 1,4 milyar dolar ihracatla elektrikelektronik sektörü izledi.
Haziran ayında 61 il ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 9,2 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa oldu. Adana, Muğla ve Balıkesir ise ihracatta rekora ulaşan iller oldu.
Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,55 milyar dolarla ABD ve 1,21 milyar dolarla Irak oldu. 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı.
1.905 firma, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı.
Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat bir önceki haziran ayına göre yüzde 9 artışla 16,6 milyon tona ulaştı.
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracatımızda mevcut yükseliş ivmesinin sürmesi, bizler için son derece değerli. Haziran ayında ihracatımız yüzde 18 artışla 23,4 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İlk 6 ayda bu rakam, yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracatımız ise 246 milyar doları aştı. Son 22 ayın 20’sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Tüm ihracat ailemizi bu üstün performans adına tebrik ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, Türkiye 250 milyar doların ötesinde ihracat hedeflerini konuşmaya, yeni ufuklara yelken açmaya hazırdır” dedi.
Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, haziran ayında 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu rakamlarla beraber ihracatta son 22 ayın 20’sinde rekor kırılmış oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, “Haziran ayında ihracatımız yüzde 18 artışla 23,4 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İlk 6 ayda bu rakam, yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracatımız ise 246 milyar doları aştı. Son 22 ayın 20’sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Öncü tahminlerimiz gösteriyor ki, yılın ikinci yarısında da hız kesmeden yolumuza devam edecek ve yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız. Tüm ihracat ailemizi bu üstün performans adına tebrik ediyorum” dedi.
Haziran ayında 61 ilin ihracatını artırma başarısını gösterdiğini dile getiren Gültepe, en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilin sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğunu belirterek, “Adana, Muğla ve Balıkesir illerimiz ise güçlü performanslarıyla bu ay rekor kıran 3 ilimiz oldu. Ayrıca, bugün genel merkezinde bulunduğumuz DAİB bünyesindeki ihracatçılarımız da ihracatlarını yüzde 10 artırarak 255 milyon dolar ihracata imza attı. Tüm illerimizi bu başarılı performans adına tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
160 ülkeye ihracatta artış kaydedildi
İhracatçılarımız bu ay, ülkemizin bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 160 ülkeye ihracatta artış kaydettik diyen Gültepe şöyle devam etti: "En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke; Almanya, ABD, Irak, Birleşik Krallık ve İtalya oldu. Bu ülkelerin yanı sıra Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika‘ya ihracatımızda önemli yükselişler var. Aralarında Rusya, Güney Kore, Arjantin ve Hindistan’ın da dahil olduğu tam 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştık. Ülke gruplarında Avrupa ülkelerine 13 milyar dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,3 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 1,8 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Miktar bazında ihracat, bir önceki Haziran ayına göre yüzde 10 artışla 16,6 milyon tona ulaştığı. Birim ihracat değeri ise yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi. İhracatımızdaki güçlü performans üretim ve istihdam piyasalarını dinamik tutuyor. Sanayi üretimi son açıklanan verilere göre yıllık bazda yüzde 10,8 arttı. Kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında 408 bin yeni istihdam oluşturuldu. Bu sevindirici gelişmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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