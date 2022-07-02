Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu (2)



TİM BAŞKANI GÜLTEPE: BUGÜNE KADARKİ AYLIK EN YÜKSEK RAKAM

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) konferans salonunda haziran dönemi dış ticaret rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Gültepe, haziran ayında 20 sektörün ihracatını artırdığını, 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörünün ilk sırada yer aldığını söyledi. 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörünün ikinci, 2,3 milyar doları aşan çelik sektörünün ise üçüncü olduğunu belirten Gültepe, bunları 2 milyar dolarlık ihracatla hazır giyim ve 1,4 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik sektörünün izlediğini ifade etti.

Haziran ayında 61 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin 9,2 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olduğunu belirten Gültepe, "Adana, Muğla ve Balıkesir ise ihracatta rekora ulaşan iller oldu. Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,55 milyar dolarla ABD ve 1,21 milyar dolarla Irak oldu. 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı. 1905 firma, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat bir önceki haziran ayına göre yüzde 9 artışla 16,6 milyon tona ulaştı. İhracatımızda mevcut yükseliş ivmesinin sürmesi, bizler için son derece değerli. Haziran ayında ihracatımız yüzde 18 artışla 23,4 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İlk 6 ayda bu rakam, yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracatımız ise 246 milyar doları aştı. Son 22 ayın 20´sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Tüm ihracat ailemizi bu üstün performans adına tebrik ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, Türkiye 250 milyar doların ötesinde ihracat hedeflerini konuşmaya, yeni ufuklara yelken açmaya hazırdır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-07-02 13:21:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.