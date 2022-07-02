Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu (2)

DHA

Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu (2)


TİM BAŞKANI GÜLTEPE: BUGÜNE KADARKİ AYLIK EN YÜKSEK RAKAM
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) konferans salonunda haziran dönemi dış ticaret rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı Gültepe, haziran ayında 20 sektörün ihracatını artırdığını, 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörünün ilk sırada yer aldığını söyledi. 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörünün ikinci, 2,3 milyar doları aşan çelik sektörünün ise üçüncü olduğunu belirten Gültepe, bunları 2 milyar dolarlık ihracatla hazır giyim ve 1,4 milyar dolar ihracatla elektrik-elektronik sektörünün izlediğini ifade etti.
Haziran ayında 61 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin 9,2 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olduğunu belirten Gültepe, "Adana, Muğla ve Balıkesir ise ihracatta rekora ulaşan iller oldu. Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,55 milyar dolarla ABD ve 1,21 milyar dolarla Irak oldu. 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaşıldı. 1905 firma, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1,41 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat bir önceki haziran ayına göre yüzde 9 artışla 16,6 milyon tona ulaştı. İhracatımızda mevcut yükseliş ivmesinin sürmesi, bizler için son derece değerli. Haziran ayında ihracatımız yüzde 18 artışla 23,4 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. İlk 6 ayda bu rakam, yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. 12 aylık ihracatımız ise 246 milyar doları aştı. Son 22 ayın 20´sinde aylık ihracat rekorları kırdık. Tüm ihracat ailemizi bu üstün performans adına tebrik ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, Türkiye 250 milyar doların ötesinde ihracat hedeflerini konuşmaya, yeni ufuklara yelken açmaya hazırdır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-07-02 13:21:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Muş’tan, Başkan Sekmen’e tecrübe ve yatırım övgüsü
YEREL HABERLER Bakan Muş’tan, Başkan Sekmen’e tecrübe ve yatırım ...
Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar ...
Haziranda 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı İhracat ilk 6 ayda yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı
YEREL HABERLER Haziranda 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ...
Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı İhracat oranları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar seviyesine ulaştı
YEREL HABERLER Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı İhracat ...
GZT Giresunspor kaptanı Zeki: Ligin demirbaş takımlarından olmak istiyoruz
YEREL HABERLER GZT Giresunspor kaptanı Zeki: Ligin demirbaş ...
Atatürk Üniversitesi senatosundan tarihi karar Bütün önlisans ve lisans öğretim programları güncellendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi senatosundan tarihi karar Bütün ...
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan 3 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan 3 Temmuz mesajı
Konutlarda yarım bırakılan işler vatandaşı zor durumda bırakıyor
YEREL HABERLER Konutlarda yarım bırakılan işler vatandaşı zor ...
Dolu ve sağanak sele neden oldu Oltu'nun Bahçeli Kışla köyüne dolu yağdı
YEREL HABERLER Dolu ve sağanak sele neden oldu Oltu'nun Bahçeli ...
Deniz olmayan Doğu'da havuzun cankurtaran kızları
YEREL HABERLER Deniz olmayan Doğu'da havuzun cankurtaran kızları
Başkan Tanfer’den 3 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanfer’den 3 Temmuz mesajı
Karaca “Matbaa sektörü geleceğini arıyor” çalıştayında konuştu
YEREL HABERLER Karaca “Matbaa sektörü geleceğini arıyor” ...
KUDAKA’dan proje desteği
YEREL HABERLER KUDAKA’dan proje desteği
Meclis üyesi Haydar Bulut anıldı
YEREL HABERLER Meclis üyesi Haydar Bulut anıldı
Yem bitkileri çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Yem bitkileri çalıştayı düzenlendi
Erzurum’da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere dağıtıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 3 bin 800 svat törenle çiftçilere ...
AURA 22’nin sesi Atatürk Üniversitesinde yankılandı Yerli Formula aracı AURA 22 İtalya’da boy gösterecek
YEREL HABERLER AURA 22’nin sesi Atatürk Üniversitesinde ...
Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük canlı hayvan pazarında kurban ...
Erzurum’da koruyucu aile günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Erzurum’da koruyucu aile günü etkinlikleri
Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü (2)
YEREL HABERLER Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü ...
Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren Arzu'ya ...
Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü
YEREL HABERLER Hayvanlarını götürdüğü arazide ayı saldırısında öldü
Kudaka’dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Kudaka’dan bölgeye 24,7 milyon liralık yatırım
LGS sonuçları açıklandı, Atatürk Üniversitesi özel vakıf okulları yine zirvede yer aldı
YEREL HABERLER LGS sonuçları açıklandı, Atatürk Üniversitesi özel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.