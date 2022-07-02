DAİB yeni hizmet binası açıldı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, açılışta yaptığı konuşmasında, bina hakkında bilgiler verdi. Tanrıver, "Üretim bir ülkenin ekonomisinin temelini oluşturur. İhracat yapmak, bir ülkenin ve bu ülkedeki firmaların büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önem arz etmektedir. Satışı ve kârı artırmak, Dünya pazarlarından pay almak, Satışta iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak, Fazla üretim kapasitesini satmak, Rekabet gücünü artırmak, İstihdam oluşturmak, Dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olmak, kalkınmanın en temel prensipleridir. Dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen ihracatçı firmalarımız, üzerine düşeni yapmak için ellerinden gelen gayreti göstermektedir. İhracat rakamları bunun en büyük kanıtıdır. Ancak yeterli değil, Daha çok üretmeli, imal etmeli ve dünyaya satmalıyız. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak, ihracatçımızın önünü açmak, karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmek, yeni ihracatçılar oluşturmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız" dedi.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılış kurdelesi törene katılan protokol tarafından kesildi.

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