Şahin: ‘Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük’

Hürriyet Sağlık Sendikası Erzurum şubesince tanışma yemeği düzenledi.

Tanışma yemeğinde konuşan Hürriyet Sendikası Erzurum İl Temsilcisi Hakan Şahin ‘Sendikamız öncelikle ülkemizin bölünmez bütünlüğü milli ve manevi değerlerimizi şiar edinmiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşini yaktığı Samsun ilimizde ortaya çıkan tutku ile kuruldu’ dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına çare bulamayan, sendikal koltukları kişisel ikballeri için kullanan sendikacılık anlayışını bir anlamda bitirmek için kurulmuş bir sendika olduklarını ifade eden Şahin, ‘Bizim amacımız sendikacılık yapmak üye yapmak değil insanımıza değer kazandırmak. Bizler bu mesleğin mutfağından geldiğimiz için sorunları biliyoruz ve şükürler olsun çözüm odaklı bir genel merkezimiz var. Kuruluşumuzu tamamlar tamamlamaz sorunların çözümüne eğilmeye başladık.

Bizim amacımız sendikacılık yapmak üye değil insanımıza değer kazanmak. Bizler bu mesleğin mutfağından geldiğimiz için sorunları biliyoruz ve şükürler olsun çözüm odaklı bir genel merkezimiz var. Kuruluşumuzu tamamlar tamamlamaz sorunların çözümüne eğilmeye başladık.

Erzurum Şubesi olarak ta dilekçe hakkı, döner sermaye, hasta mahremiyetine uyuşmayan kameralar, forma eylemi, görevimiz olmayan işlerle ilgili eylem kararı vs girişimlerimizi başlattık. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Devletimizin kanunlarının eşit ve adil uygulayacak liyakatli yöneticiler gelene kadar mücadelemiz devam edecek’ diye konuştu.

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