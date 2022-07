Vadi Palandöken hizmete açıldı Bakan Muş’tan Palandöken Belediyesi’ne övgü

Erzurum'un Palandöken Belediyesi’nce Kent Ormanı'nda uygulanan Vadi Palandöken Nefes Projesi’nin birinci etabı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla hizmete açıldı. Bakan Muş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ı kutlayarak, “Erzurumluların nefes alabileceği harika bir ortam olmuş. Başkanımızı tebrik ediyoruz” dedi

Palandöken Belediyesi yeni bir çevre projesini daha hayata geçirdi. Çiçekli bitkileriyle, mesire alanıyla, doğal havuzlarıyla, peyzajıyla hayranlık uyandıran Vadi Palandöken Nefes Projesi'nin birinci etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törenin açılış konuşmasını Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar yaptı. Ak belediyecilikte fiziki, sosyal ve doğal kaynakların değerlendirilerek, değer üreten cazibe alanları haline getirilmesinin önemine işaret eden Sunar, “Erzurum’un turizmde sesi olan Palandöken, çevresel yatırımlarımızla da ilin nefesi oldu” dedi

Başkan Sunar, “Bugün bizim için, Palandöken için özel bir gün. Güzel bir eseri Palandökenlilerle buluşturmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Eser diyorum, zira alandaki faaliyetlerimiz bir çevre düzenlemesinin çok ötesinde. Bu alan daha önce hafriyatların ve bölgedeki otellerin atık alanı olarak kullanılan bir bölgeydi. İçinde bulunan su, mekânda dağılarak kayboluyordu. Çevreye duyarlı, değer üreten bir Palandöken için, Palandöken’in nevi şahsına münhasır kimliğini tebarüz ettirebilmek için yoğun bir gayretle bu alanda çalışmalarımıza başladık. 30 dönümlük bir araziyi iki etap şeklinde ele aldık. İşin ilk etabına dağınık halde olan derelere bir mecra oluşturmakla başladık. Hemen akabinde alanda küçük göller oluşturduk. Peyzaj çalışmalarımızla birlikte alanı son derece şık kameriyelerle donattık. 23 dönümlük yamaç alanlarda ise yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyeti yürüttük. Kafeterya, Mescit ve WC gibi alanların yapımını da tamamlayarak Nefes Projemizin 1. etabını hizmete açma aşamasına getirdik. Bütün bu çalışmalarımızı belediyemizin kendi imkanlarıyla pandemi sürecinde gerçekleştirdik. Çok çalıştık, çok çabaladık. Son derece güzel bir alan olarak Palandökenlilerin, Erzurumluların hizmetine açıyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin ikinci etabına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Sunar, 60 yataklı konuk evi, bungalov dağ evleri, restoran ve çay bahçesiyle projenin nihayetleneceğini bildirdi. Başkan Sunar, “İkinci etap çalışmalarımıza da hemen başladık. En kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

Kent Ormanı'nda yatırıma aldıkları kızak pistinin de hizmete hazır hale geldiğini müjdeleyen Başkan Sunar, “Bir de bu mekanın hemen başında bir kızak pisti yatırımımız oldu. Kızak pistimizi de bitirdik, inşallah bu yıl kış sezonuyla faaliyete açacağız” dedi.

İnsana değer veren, hizmeti kutsal sayan, çevreci ve yaşayanların mutlu olduğu bir Palandöken için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını aktaran Sunar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği ufukta ve belirlediği esaslarda ilçemizi hizmet yatırım ve projelerle buluşturuyoruz. Hem Palandöken’imize hem de gönüllere dokunan bir anlayışla belediyecilik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İnsana değer veren, hizmeti kutsal sayan, çevreci ve yaşayanların mutlu olduğu bir Palandöken için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında ilçeye taşıdıkları hizmet, yatırım ve projelere katkı sağlayanlara teşekkür eden Sunar, “Milletvekillerimizin, büyükşehir belediye başkanımızın, il başkanımızın, ilçe başkanımızın, teşkilat mensuplarımızın, meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın, mahalle başkanlarımızın, Palandökenlilerin, yaptığımız her bir çalışmaya katkısı büyük, kendilerine teşekkür ediyorum. Uyum içerisinde çalışıyor, marka ilçe Palandöken hedefine hep birlikte kararlı adımlarla ilerliyoruz. Elhamdülillah, gerçekleştirdiğimiz her hizmet, hayata geçirdiğimiz her yatırımda biriz ve beraberiz. Allah dirliğimizi ebedi, birliğimizi ilelebet kılsın” dedi.



Bakan Muş’tan Palandöken Belediyesi’ne övgü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, Palandöken Belediyesince hayata geçirilen yatırımın kıymetine vurgu yaparak, Başkan Muhammet Sunar ve ekibini kutladı. Bakan Muş, “İçerisinde bulunduğumuz mekan, Palandöken İlçe Belediyemiz tarafından bu hale getirilmiş, temizlenmiş, yatırım yapılmış insanların istifadesine sunulmuş bir mekan. Aslında şu an eteklerinde bulunduğumuz bu güzel manzara hem yazın hem de kışın Erzurum'un en çok ziyaret edilen, hatta Erzurum’un kalbi diyebileceğimiz bir alan. Burası insanlara rahat bir nefes aldıracak, vatandaşlarımız burada daha eğlenceli, daha rahat, aileleri ile çocukları ile zaman geçirebilecekleri bir mekana kavuşmuş oldular. Her zaman yeşili artırmak, çevreyi düzenlemek, çevreyi korumak, bizim yerel yönetimlerin birinci önceliği olmuştur. Bütün ilçe belediyelerimize bakın her biri bunlarla ilgili bir yarış içerisindedir. Yaptıkları faaliyetlerde, çalışmalarda olabildiğince bunu öne çıkarmaya çalışırlar. Şu an içerisinde bulunduğumuz alanın doğası harikulade güzel. Atıkların depolandığı bir alandan böyle güzel bir manzaraya kavuşmuş, içinde bulunan su burada derlenmiş, toplanmış insanların istifadesine sunulmuş. Biraz daha yukarıya çıktığınız zaman etraf tesislerle dolu, hem yazın hem kışın yoğun bir turist akını geliyor buraya. Bu tesisin yapımında emeği geçen belediye başkanımıza ve çalışanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tüm Erzurumlulara hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"Mutluluğun ve huzurun kaynağı olsun"

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, “Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimizde iki temel mihenk taşımız vardı. Dedik ki, AK Parti iktidarı Türkiye'nin inşa ve ihya hareketidir. Sizlerle beraber yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri inşa ettik. Sizlerle beraber toplumu ve toplumun her kesiminde ihya hareketini gerçekleştirdik. Bu anlamda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz proje de hem inşa hareketidir hem de çevresel bakımdan ihya hareketidir. Bu anlamda ben emeği geçen Palandöken Belediye Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.



"Mezbelelik bir alandı, gözde mesire alanı oldu"

Vadi Palandöken Mesire alanının inşasına tanıklık ettiğini dile getiren Vali Memiş ise, alanın eski haline dikkat çekerek, “Palandöken'in çok çalışkan belediye başkanı, değerli dostum Muhammet Bey, işin başında beni buraya getirmişti. O zaman mezbelelik bir ortam vardı. Hakikaten çok güzel bir çalışma yürütülerek, güzel bir mesire alanı ortaya çıktı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Vadi Palandöken Mesire alanının hayranlık uyandıran bir eser olarak öne çıktığını söyledi. Başkan Sekmen, “Çok güzel bir eser, şehrimize hayırlı olsun. Muhammet beyi ve ekibini tebrik ediyorum. İlçe belediyelerimizle el ele vererek, ilimizin genişlemesini, güzelleşmesini sağlıyoruz. Merkezde Aziziye, Palandöken, Yakutiye Belediye Başkanlarımızla birlikte şehrimizi ilmek ilmek dokuyoruz. Şehrimizi yeşillendiriyor, park bahçe kuruyor, alt ve üst yapısını konforlu hale getiriyoruz. Semt konakları, okuma salonları, sosyal tesisler oluşturuyoruz. Bu çalışmaları belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla birlikte ekip halinde yürütüyoruz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanımız ve yöneticilerimiz yine bu çalışmada bize destek veriyorlar. Sayın valimizle beraber uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Hatta bu çalışma Türkiye’ye örnek bir çalışma olarak da gösterilebilir. Herhangi bir sorun yaşamadan istişare yaparak en doğrusu ne ise onu yapmaya çalışıyoruz. Bu alan vatandaşlarımızın oturup nefes alacağı bir alan oldu. Başta emeği geçen başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vadi Palandöken Nefes Projesi açılışına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

