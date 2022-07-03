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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlandı

DHA

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlandı


Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)-TÜRKİYE Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı.
Törenler, 103 yıl önce Atatürk'ün kente giriş yaptığı Yakutiye ilçesindeki İstanbul Kapı'da başladı. Türk bayrağının karşılanması sonrası kortej, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atlı ciritçilerin de yer aldığı yürüyüşte öğrenciler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Atatürk Anıtı önünde devam eden törene Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, askeri ve mülki erkanın yanı sıra gaziler katıldı. Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, milletin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 103'üncü yıl dönümünün kutlandığını söyledi. Sekmen, "Bu öyle bir mücadeledir ki 103 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele Erzurum Kongresi'yle kök salan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla yıkılmaz bir çınara dönüşür" dedi.
Öğrencilerin şiir okuduğu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehter takımının konser verdiği Atatürk Anıtı'ndaki tören, bar ekibinin gösterisiyle sona erdi. Vali Okay Memiş ve törene katılanlar daha sonra Atatürk'ün 57 gün kaldığı Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Vali Memiş ve beraberindekiler, burada 103 yıl önce yaşananlarla ilgili bilgiler aldı. 
Tören sonunda açıklamada bulunan Vali Memiş, "Bugün 3 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü. Bizim için çok tarihi bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapmış, Erzurum Kongresi'yle bütün dünyaya Türk milletinin kaderini yine Türk milletinin kendisinin tayin edeceğini ve yine bütün dünyaya manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini Erzurum'dan haykırmıştır" dedi. (DHA)FOTĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-07-03 13:24:50

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