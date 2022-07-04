Erzurum ringin zirvesinde çıktı

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda yapılan Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonasında Erzurum Türkiye Şampiyonu oldu. Dört altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ile Erzurum zirvede yer aldı.

Türkiye Boks Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve yaklaşık bir hafta süren Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda gerçekleştirilen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda Dadaşlar zirveye çıktı.

Erzurum, şampiyonada 4 altın, 1 gümüş, 2’de bronz madalya ile Türkiye şampiyonu oldu.

Dört Türkiye şampiyonu var

Erzurum Boks Okulu Spor Kulübünden Antrenör İbrahim Bostancı yönetimindeki Cengizhan Akçimen 40 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı. Şampiyon sporcu başarısını antrenörü İbrahim Bostancı ile kutladı.

Palandöken Gençlikspor Kulübü’nden Cahit Emin Akyüz 60 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak antrenörleri Gürkan Sönmez, Erol Çavuşoğlu ve kulüp başkanı Köksal Kaçmaz’a büyük bir gurur yaşattı.

70 Kiloda Erzurum boksunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli boksörlerden biri olan Palandöken Belediyesporlu Davut Saydam 1’ncilik kürsüsüne çıktı. Türkiye Şampiyonu olan boksör başta Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar olmak üzere Antrenörleri Gürkan Sönmez ile Erol Çavuşoğlu’nun göğsünü kabarttı.

90 Kiloda ringe çıkan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nden Doğukan Demirceylan Türkiye şampiyonu oldu. Antrenör Fırat Aras’ın öğrencisinin başarısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile BŞB Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Dal’ı oldukça sevindirdi. Antrenör Fırat Aras’ın çalıştırdığı BŞB Gençlik Spor’dan Necip Fazıl Bozdemir ise 42 kiloda kazandığı bronz madalya ile de BŞB Gençlikspor’un gurur kaynaklarından biri oldu.

Antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ve Atilla Osmanoğulları yönetimindeki Erzurum Gençlikspor Kulübü ise Üst Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 1 gümüş 1’de bronz madalya kazandı.

54 kiloda Erzurum Gençlik Spor’dan Ali Hamza Özbek Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde ederken, 80 kiloda ringe çıkan Erzurum Gençlik Spor’dan Muhammet Talha Taşdemir ise Türkiye 2’nciliğini kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İki boksörün başarısı Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Güngör Şenses ile antrenörler Mustafa Kalkan, Muhsin Köylü ile Atilla Osmanoğulları’nın göğsünü kabarttı.

Bu arada dereceye giren boksörlerin ödülleri Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir, Boks İl Temsilcisi Yunus Özkan ile diğer davetliler tarafından verildi.

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