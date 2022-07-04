Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu Kapalı kalp ameliyatı ile hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu Kapalı kalp ameliyatı ile hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor

İHA

Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu Kapalı kalp ameliyatı ile hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor

Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği kalp hastalarına şifa oldu. Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde yapılan kapalı kalp ameliyatı ile hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2009 yılında açılışıyla kurulan ve 2020 yılında Şehir Hastanesinin açılmasıyla faaliyetlerine devam eden kalp damar cerrahisi biriminde yaklaşık 5 bine yakın açık kalp ameliyatı yapıldı. Yaklaşık günlük 100’e yakın poliklinik hastası bakıldığı klinikte yapılan kapalı kalp ameliyatı ile de hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor. Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkanı sağlanıyor. Birimde ayrıca, varis, damar hastalıkları, venöz tromboz, venöz yetmezlik, buerger, periferik arter hastalıkları, kalp kapağı protezi, damar genişlemesi, arteriyel embolizm, spontan ekimozlar gibi hastalıkların teşhis, tedavi ve cerrahi müdahaleleri de yapılıyor.
Kalp ve Damar Cerrahisi Doktoru Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın’ın klinik sorumlusu olduğu merkezde 3 doktor, 4 uzman ve yardımcı personel görev alıyor.
Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın, “Şehir Hastanesinde de yaklaşık aylık 20 civarında bir açık kalp ameliyatımız oluyor. Bu süre zarfında Numune Hastanesinden bu yana yaklaşık 5 bine yakın açık kalp ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatların içinde mitral kapak ameliyatları, aort cerrahisi, diseksiyon ameliyatları ve onun haricinde de periferik arter hastalıkları, varis, tüm venüs yetmezlik hastalıkları da yapılmakta. Daha sonra bundan 4 yıl önce kliniğimiz ile birlikte çocuk kalp damar cerrahisi alt iş sahası olan bölüm de başladı. Bir dönem Doktor Mehmet Biçer tarafından bu süreç devam ettirildi. Doçent Doktor Servet Bey tarafından bizim kliniğimizde her türlü konjenital kalp hastalıkları da kliniğimizde yapılmakta. Yaklaşık günlük 100’e yakın poliklinik hastası bakılıyor. Bu ameliyat daha sonra yaklaşık 4 yıldan bu yana da kalp kapak hastalıkları, konjenital, yetişkin hastalığı da robotik olarak kliniğimizde hizmet verilmekte. Robotik açıdan hizmet veren Ankara’nın doğusundaki tek hastane bizim kliniğimiz. Her türlü minimal invaziv kapak cerrahisi, aort kapak cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, alsenda aort ameliyatları kliniğimizde yapılmakta. İki profesör, ben ve Doktor Özgür Bey ve dört uzman arkadaşla birlikte bölgemizin yaklaşık 11 iline hizmet veren bir klinik durumundayız. 52 yatağımız var. 12 tane de yoğun bakım yatağımız mevcut. İki tane kalp damar cerrahisi ameliyatı mevcut ve burada her türlü hastalığı, hastalıklar, kalp damar cerrahisini gerektiren tüm cerrahi hizmetleri vermekteyiz” dedi.
Yurt dışından gelenler tarafından da hastanenin çok tercih edildiğini ifade eden Kayğın, “Nahçıvan’dan, Azerbaycan’dan, şehir dışından, sağlık turizmi açısından kalp hastaları, damar hastalarımıza burada hizmet veriyoruz. Sağlık turizmi açısından da hastanemiz ve kliniğimiz bu yönüyle de hizmet vermekte. Başarımız çok yüksek. Çünkü teknolojik açıdan, imkanlar açısından her türlü imkanımız mevcut. Yönetim tarafından da bize bu yönüyle oldukça destek olunmakta. Minimal dediğimiz meme altından yaklaşık dört, beş santimlik kesilerle mitral kapak cerrahisi, yetişkin konjenital kalp hastalıkları yapılmakta. Bunun dışında gene küçük kesilerle aort kapak cerrahisi ve alsenda aort dediğimiz aorttaki anevrizmalarda küçük kesiyle kliniğimizde yapılmakta. Hastalarımız kapalı ameliyat yöntemiyle daha çabuk iyileşiyor. Hastalarımız göğüs kemiği kesilmediği için günlük yaşantılarına daha çabuk dönebiliyorlar. Rahatlıkla arabalarını kullanabiliyorlar, emniyet kemerlerini takabiliyorlar. Normalde iman tahtası, göğüs kemiği kesildikten sonra yaklaşık birbir buçuk aylık bir sürede hastalar yan yatamıyorlar. Günlük yaşantılar hep kısıtlanıyor. Ama bu minimal kesiyle hastalar günlük yaşantılarına, konforlarına daha çabuk kavuşuyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

UCİM Erzurum temsilciğinden çağrı: “Çocuklar için mavi kurdele tak”
YEREL HABERLER UCİM Erzurum temsilciğinden çağrı: “Çocuklar için ...
Erzurum ringin zirvesinde çıktı
YEREL HABERLER Erzurum ringin zirvesinde çıktı
Erzurum’dan 5 ayda 28.1 milyon dolarlık dış ticaret
YEREL HABERLER Erzurum’dan 5 ayda 28.1 milyon dolarlık dış ticaret
9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER 9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası ...
Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 103. yıl dönümü ...
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103'üncü yıl dönümü ...
Fırat sorunları sıraladı, çözüm önerilerini sundu
YEREL HABERLER Fırat sorunları sıraladı, çözüm önerilerini sundu
Bakan Muş ETSO’da iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Muş ETSO’da iş adamlarıyla bir araya geldi
Vali Okay Memiş’ten 3 Temmuz mesajı: “Bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği kadim şehir Erzurum”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 3 Temmuz mesajı: “Bağımsızlık ...
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: İki sezondur sıfırdan bir takım kuruyoruz
YEREL HABERLER Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: İki ...
Vadi Palandöken hizmete açıldı Bakan Muş’tan Palandöken Belediyesi’ne övgü
YEREL HABERLER Vadi Palandöken hizmete açıldı Bakan Muş’tan ...
Bu kıraathane bilgi dolu
YEREL HABERLER Bu kıraathane bilgi dolu
Şahin: ‘Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük’
YEREL HABERLER Şahin: ‘Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük’
Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur
YEREL HABERLER Öz: Erzurum, kurtuluşa giden yoldur
Erzurum’da feci kaza: 9 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride geçti, iki araç kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 9 yaralı Direksiyon ...
DAİB yeni hizmet binası açıldı
YEREL HABERLER DAİB yeni hizmet binası açıldı
Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu (2)
YEREL HABERLER Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar ...
Bakan Muş’tan, Başkan Sekmen’e tecrübe ve yatırım övgüsü
YEREL HABERLER Bakan Muş’tan, Başkan Sekmen’e tecrübe ve yatırım ...
Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar ...
Haziranda 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı İhracat ilk 6 ayda yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı
YEREL HABERLER Haziranda 23,4 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ...
Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı İhracat oranları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar seviyesine ulaştı
YEREL HABERLER Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı İhracat ...
GZT Giresunspor kaptanı Zeki: Ligin demirbaş takımlarından olmak istiyoruz
YEREL HABERLER GZT Giresunspor kaptanı Zeki: Ligin demirbaş ...
Atatürk Üniversitesi senatosundan tarihi karar Bütün önlisans ve lisans öğretim programları güncellendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi senatosundan tarihi karar Bütün ...
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan 3 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan 3 Temmuz mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.