Rektör Çomaklı, Teknofest Girişim Programına katıldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Girişim Merkezi yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı tanıtıldı. Düzenlenen programda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yer aldı.

2020 yılında TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri kategorisinde elde ettikleri birinciliğin ardından çalışmalarını girişime dönüştürerek TEKNOFEST Girişim Programına dâhil olan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Kübra Kablan ile Yusuf Bayram Tuğlu da deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Bu yıl ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programının tanıtım etkinliğine Rektör Çomaklı’nın yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar ile başvuruları kabul edilen girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa 444 Başvuru Yapıldı

T3 Girişim Merkezi olarak TEKNOFEST bağlamında düzenlenen yarışmalara katılmış teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip, üniversite ve üniversite üzeri seviyedeki ekiplerin proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerini amaç edinerek TEKNOFEST Girişim Programı başlatıldı.

2018 yılından bu yana TEKNOFEST'te finalist olmuş ve çalışmalarını girişime dönüştürmüş yarışmacılar ön kuluçka ve hızlandırma programına başvurdu. Seçilen ekiplere hibe desteğinin yanı sıra farklı alanlarda girişimcilik eğitimlerinden alanlarında uzman isimlerden yatırımcı ve iş birliği görüşmelerine kadar 12 farklı olanak sağlanmış olacak.

Rektör Çomaklı: “Genç Girişimcilerimiz Ülkemizi Tam Bağımsız Yarınlara Taşıyacak”

Atatürk Üniversitesinin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen dünyanın en geniş Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (TEKNOFEST) paydaşları arasında yer aldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan milli teknoloji hamlesinin toplumun bütün katmanlarında yerleşmesi amacıyla düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programının geleceğimiz olan gençler için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Türkiye büyük iddiaları olan bir ülke. Bu büyük iddiaları ancak çığır açıcı, oyun değiştirici hamleler, projeler ve fikirlerle gerçekleştirebiliriz. Bu amaca yönelik olarak geliştirdikleri Sanal Clinic girişimleriyle Girişim Programına dâhil olan üniversitemiz öğrencileri Kübra Kablan ile Yusuf Bayram Tuğlu başta olmak üzere, günlerini gecelerini vatanına ve milletine vakfeden eden tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor, programın ülkemizin tam bağımsız geleceğine katkı sunacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

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