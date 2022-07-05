Bir tonluk kilosuyla canlı hayvan pazarının gözdesi ‘Dadaş’ isimli boğa oldu

Doğu Anadolu Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda tonluk tosunlar alıcısı önünde birbiriyle yarışıyor. Canlı hayvan pazarında bir tonluk kilosuyla dikkatleri üstüne çeken 'Dadaş' isimli tosun 57 bin liraya alıcısını beklerken, sahibi Salih Yuva alıcılarla fiyat konusunda anlaşamadığı için yakındı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki yoğunluk artmaya başladı. Pazarda en çok ilgi gören hayvanlar tonluk tosunlar olurken, vatandaşlar birbiriyle sıkı pazarlığa tutuştu. Doğu Anadolu Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda ise bir tonluk kilosu ve 57 bin liralık fiyatıyla dikkatleri üstüne çeken 'Dadaş' isimli tosun oldu. Boğasını isteyenlerin çok olduğunu ama fiyat konusunda anlaşamadıklarını belirten Salih Yuva, “Benim boğamın adı 'Dadaş', bir ton kiloya denk geliyor. Bir tondan da fazla gelmesi için beslemeye devam ediyoruz. Tosunumu isteyen çok vatandaş var ama onlarla fiyat konusunda anlaşamıyoruz. Boğama en son 57 bin lira istiyorum” dedi.

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