Sokağa bırakılan Pitbull cinsi köpeği evine götürürken polise yakalandı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, sokağa terk edilen Pitbull cinsi köpeği evine götürmek isteyen Muhammed Ali (11), devriye gezen polise yakalandı. Pitbull, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Palandöken ilçesinde devriye gezen polis ekibi, Muhammed Ali'nin yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeği gezdirdiğini görüp, yanına giderek kime ait olduğunu sordu. Ali ise polislere "Köpeği mahallede gezerken gördüm. Sahibi yok. Ben de hayvanları çok seviyorum hatta evimizin bahçesinde beslediğim bir köpeğim var. Bunu da beslemek için eve götürüyordum. Yasaklı ırk olduğunu bilmiyordum" dedi.

Polis, Pitbull'u bahçenin demir parmaklıklarına bağlayıp, merkezi bilgilendirdi. Hayvan Durum İzleme ekipleri ise adrese gelerek Pitbull'u aldıktan sonra kafese koyup, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Polis, Muhammed Ali ve arkadaşlarını bu tür yasaklı ırktan köpeklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-07-06 09:47:09



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