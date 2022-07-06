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(ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum

DHA

(ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un stoperi Burak Öksüz, Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Süper Lig'de ilk sezonu geçirdiğini belirten Öksüz, "İlk sezonum olmasına rağmen iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Adımın birçok kulüple anılması güzel ve bu da beni motive ediyor. Ama ben saha dışı olaylarla ilgilenmiyorum. Bu konularla menajerim ve kulübüm ilgileniyor. Benim ve kulübümün menfaati doğrultusunda en iyi kararı verecek olan kulübüm ve menajerimdir" dedi.
"İYİ BİR HATAYSPOR İZLETECEĞİZ"
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birinci etap kampını başlatan Hatayspor, güç depoluyor. Takıma geçen yıl katılan ve beklenilenin üzerinde bir performans sergileyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Öksüz, takım olarak hedeflerinin, geçen yılki performanslarını artırarak daha iyi bir Hatayspor izletmek ve ligi en üst sıralarda bitirmek olduğunu söyledi. Adının birçok kulüple anılmasının güzel olduğunu ve bunun da kendisini motive ettiğini vurgulayan Öksüz, "Ama ben saha dışı olaylarla ilgilenmiyorum. Bu konularla menajerim ve kulübüm ilgileniyor. Benim ve kulübümün menfaati doğrultusunda en iyi kararı verecek olan kulübüm ve menajerimdir" diye konuştu.
"HEDEFİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK"
Geçen yıl Süper Lig'de ilk sezonu olmasına rağmen iyi bir performans sergilediğini düşünen Öksüz, eksiklerini görme ve daha iyi bir performans sergilemek adına bunun kendisi adına iyi bir tecrübe olduğunu söyledi. Başta Ömer Erdoğan, ekibi, sahadaki takım arkadaşları ve kulübüne teşekkür eden Öksüz şunları söyledi:
"Takım olarak hedefimiz, geçen yılki performansımızın üzerine koyarak daha iyi bir Hatayspor izletmek ve ligi en üst sıralarda bitirmek. Çekilen fikstürde ilk haftayı bay geçiriyoruz. Bizim için avantajlı olduğunu düşünüyorum. Takımdan giden ve yerine yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Bu uyum sürecini yakalamak adına avantaj olduğunu düşünüyorum. Ayriyeten Serkan hocamız geldi. Bizden istediği taktiksel performanslara uyum sağlamak adına iyi bir zaman kazanmış olduğumuzu düşünüyorum. Erzurum'da bugün 9'uncu günümüz ama hava şartlarının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hava şartlarının iyi olması bizim de çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde sürdürmemizi sağlıyor. 8+3 yabancı oyuncu kuralı fayda sağlayacaktır. Çünkü Türk futbolcularının bu sene performanslarını yukarı çektiklerini düşünüyorum. Ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu da düşünüyorum. Türk futbolcularına güvenilmesini lazım. Güvenilince neler yapılabildiğini gördük. İnşallah bu kararı devam ettirirler. Futboldaki hedefim, her futbolcunun olduğu gibi milli takımda oynamak. O formayı giymek, terletmek."
BU KEZ KAMERA ARKASINA GEÇTİ
Öksüz, röportajın ardından bu kez kamera arkasına geçip çekilen görüntülerinin nasıl çıktığını izledi. Takım arkadaşları, kamera ile çekim yaptığını sandıkları Öksüz'ü bir süre meraklı gözlerle izledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Burak Öksüz'ün açıklamaları
Burak Öksüz'ün DHA kamerasından röportajını izlemesiDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-07-06 10:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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