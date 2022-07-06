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ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi

İHA

ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi

Bir süre yapılan genel kurulda yeniden Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı seçilen Rasim Fırat, yönetim olarak yaptıkları çalışmaları düzenlediği basın toplantısında anlattı.
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, göreve geldiğinden bu yana yönetim olarak yaptığı çalışmaları düzenlediği bir basın toplantısı ile anlattı. Birlik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Fırat, hafta sonu Erzurum’a gelen Ticaret Bakanı ile yapılan toplantıdan notlar aktardı.

Esnaf acil çözüm bekliyor
Ticaretin bel kemiğini esnafın oluşturduğunu belirten Başkan Fırat, Erzurum ziyareti sırasında iş dünyası ile biraya gelen Ticaret Bakanı ile esnafın sorun ve talepleri görüştüğünü bildirdi. Fırat, “Sayın Bakanımıza hem sözlü hem de yazılı olarak esnafımızın beklentilerini sunduk. Acil yapılması gerekenleri ise 18 maddede belirledik” dedi.
Başkan Fırat, talepleri şöyle sıraladı:
1Esnafın içinde bulunduğu zor durumu atlatabilmesi için faizsiz 1 yıl ertelemeli kredi verilmesi.
2KOSGEB’in verdiği kredi ve destekler esnafın ihtiyacına cevap vermemektedir. Esnaf ve sanatkarlara proje bazlı kredi ve destek verecek bir sistemin kurulması.
32021 yılında sona eren sigortaprim desteğindeki bölgesel yüzde 6’lık dilimin tekrar bölgemize verilmesi. Bölgemizin sigortaprim rakamları istihdamı daha yüksek olan illerle aynı seviyededir. Bu durum yatırımcıların Erzurum’dan batı illerine gitmelerine neden olmaktadır. Primlerde ayrıca indirim istiyoruz.
4Esnaf ve sanatkarlarımıza ucuz enerji ve yakıt imkanlarının sağlanması.
5Perakende Kanunu’nun çıkarılması esnafımızı rahatlatacaktır.
6KOSGEB üzerinden üniversite ve meslek lisesi mezunlarının istihdamda destek kredileri verilmektedir. Bu uygulamanın esnaf sanatkarın ustalık belgesine sahip personel istihdamına yönelik olarak genişletilmesi.
7 İlimizde mobilyacı ve marangoz esnafı tarafından kurulmuş olan küçük sanayii sitesi yapı kooperatifine tahsis edilmiş olan arsanın inşaatı ruhsatı almasının yaşanan sorunun çözülmesi konusunda Sayın Bakanımızdan yardım talep ediyoruz.
8 Kalkınma Ajansları Yönetim Kurulu üyeliklerine Ticaret Sanayi Odası başkanları atanabilmektedir. Bu esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları açısından haksız bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu kurullara esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinden de temsilci atanmasının sağlanması.
9Erzurum ilimizde trafiğe kayıtlı yaklaşık 123 bin civarında motorlu kara taşıtı bulunmaktadır. TÜVTÜRK tarafından ilimize ikinci bir muayene istasyonu istiyoruz.
10Berberlerin hafta sonu tatil uygulamasına yönelik uygulamanın yönetmeliğe tabi tutulması.
11Esnaf ve tacir olabilme son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı çok düşük kalmıştır. Esnaf ve tacir hadlerinin yükseltilmesi.
12Ticaret odalarına ve esnaf odalarına üye kayıtları yapılırken ustalık şartı aranması.
13 Kayıt dışı çalışan esnaf sanatkarların denetimle tespit edilmesi durumunda sicil oda kaydının resen yapılması ve kayıt ücretlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi imkanın sağlanması.
14Cep telefonu satışlarında kredi kullandırma bahanesi ile sektöre hakim 3 büyük firma tarafından taksit uygulanmakta olup, küçük esnaf aynı imkanı kullanamamaktadır. Küçük esnafın taksitli satış yapmasının önünün açılmasını talep ediyoruz.
15Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik Bakanlığımızca eticaret, mevzuat dijitalleşme konusunda eğitimler verilmesini talep ediyoruz.
16Ülkemizde bütün fuar izinleri TOBB tarafından verilmektedir. Esnaf ve sanatkarların fuara ilişkin izin ve diğer işlemlerinin TOBB bünyesinden alınarak TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) bünyesine verilmesinin sağlanmasını faydalı olacaktır.
17Ticari taksi taksimetre ayarlama işlemlerinin TŞOF’a (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu) yetki verilmesini talip ediyoruz.
18Orman emvali ihalelerinin pandemi sürecinden önce olduğu gibi Orman Bölge Müdürlüğü Salonu’nda yapılmasını istiyoruz. Orman emval emtialarının ihracat yasağının devam etmesini istiyoruz.

İki talebe yanıt aldık
Erzurum’da trafiğe kayıtlı 123 bin civarında motorlu kara taşıtı olmasına rağmen yalnızca bir tane araç muayene istasyonu bulunduğunu belirten Başkan Rasim Fırat, “TÜVTÜRK zaman zaman ihtiyaca cevap veremiyor. Bu nedenle şehrimizde ikinci bir istasyonun açılması elzem oldu. Biz ikinci istasyonun özel sektörden ziyade Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından uygulaması talep ettik. Sayın Bakana bunun gerekçelerini rakamlarla aktardı. Aynı talepler arasına taksici esnafımızın ticari taksi taksimetre ayarlama işlemlerinin TŞOF’a devredilmesini istedik. Sayın Muş her iki talebe de olumlu baktı. Kısa süre içinde bu taleplerin gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi.

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