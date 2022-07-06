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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı destek programı’ açıklaması

İHA

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı destek programı’ açıklaması

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Lütfü Yücelik, Covid19 salgını çerçevesinde mikro ve küçük işletmelere (MKİ) istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek için yeni başvuru döneminin başladığını belirtti. Programın iş dünyasının kalifiye personel sorununa çözüm olacağını söyleyen Yücelik, özellikle KOBİ vasfındaki işletmelerin ihtiyaç duydukları nitelikli personeli istihdam etmelerine imkan tanıyacak bu desteğin önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.
“Dünyada her geçen gün gelişen ve değişen teknolojilere, yeni üretim ve pazarlama metotlarına ayak uydurmak zorunda olan bütün mikro ve küçük işletmelerimizin KOSGEB’in Hızlı Destek Programı’ndan faydalanmasını arzu ediyoruz” diyen Başkan Yücelik, işletme yetkililerinin kurumun Erzurum Müdürlüğünden veya ETSO’da faaliyet gösteren Temsilcilik Ofisi'nden destekle ilgili detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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