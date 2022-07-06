Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu’ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu’ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek

İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu’ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) ‘in Çocuk İstismarı İle Mücadele ve Farkındalık Haftası çerçevesinde başlatmış olduğu “ Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyası yoğun katılım ile devam ediyor.
Erzurum Teknik üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Baro Başkanı Av.Talat Göğebakan, Erzurumspor sportif direktörü Muzaffer Bilazer ve Erzurumspor oyuncuları ile TRT Erzurum Radyosu çalışanları UCİM temsilci ve gönüllüleri ile bir araya gelerek çocuk istismarında farkındalık oluşturumak için sol bileklerine mavi kurdele takarak destek verdiler.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Bülent Çakmak, “ Çocuklar geleceğimiz. Çocuk İstismarını önleyemeyen toplumların geleceği olmaz. O yüzden bu mavi kurdeleyi sol bileğime takarak bu mücadeleye sonuna dek destek veriyorum” dedi.
Erzurum Baro Başkanı Av.Talat Göğebakan da, “UCİM çocuklar için çok güzel şeyler yapıyor. En başından beri kendilerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Ben de çocuk istismarına dikkat çekmek için sol bileğime mavi kurdelemi takıyorum” diye konuştu.
Her zaman destek verdiklerini ifade eden Erzurumspor sportif direktörü Muzaffer Bilazer, “Erzurumspor olarak her zaman UCİM’in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Biz de tüm takım olarak sol bileklerimize mavi kurdele takarak çocukların istismar edilmemesi için yapılan bu güzel farkındalık çalışmasına destek oluyoruz” şeklinde konuştu.
TRT Erzurum Radyosu çalışanları da sol bileklerine mavi kurdele takarak herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ettiler.
Ucim Erzurum İl Temsilcisi Av.Hilal Genç ve Erzurum il sorumlusu Gökşen Küni , Ucim koordinatör ve stajyerleri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Her yıl ülkemizde 8000 çocuk ihmal ve istismara uğruyor. Haberlerde okuduklarımızdan daha fazla çocuk istismara uğruyor. Tüm bu yaşananlara dur demek ve farkındalık oluşturmak için her sene Temmuz ayının ikinci haftasında dernek olarak ülke genelinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene 410 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde çocuk istismarına tepki oluşturumak ve insanlarımızda farkındalık oluşturmak için Çocuklar İçin Mavi Kurdeleni Tak ismi ile kampanya başlattık. Bu kampanyaya herkesin destek olmasını bekliyoruz. Kampanyaya destek olmak için kalbimize en yakın olan sol kolumuza Mavi kurdele takarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kurdeleler bir hafta boyunca bileklerimizde kalarak herkese neden taktığımız hususunu anlatarak insanların bu konuya tepki göstermelerini ve #çocuklariçinmavikurdeletak hashtagi ile sosyal medyalarından paylaşımları yapmalarını bekliyoruz. Çocuklarımız istismara uğramasın, öldürülmesin , istismar yargılamalarında adalet yerini bulsun , ihtisas mahkemeleri kurulsun ve çocuklarımız artık zarar görmesin diye bu kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı destek programı’ açıklaması
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’ten ‘MKİ hızlı ...
Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş
YEREL HABERLER Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş
ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Rasim Fırat, basın mensupları ile ...
KUDAKA 2022 yılı sektörel yenilikçilik ve istihdam finansman desteği programı proje teklif çağrısına çıktı
YEREL HABERLER KUDAKA 2022 yılı sektörel yenilikçilik ve istihdam ...
Atatürk Üniversitesine “Engelsiz Üniversite” ödülü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesine “Engelsiz Üniversite” ödülü
(ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple anılması güzel ama saha dışıyla ilgilenmiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hataysporlu Burak Öksüz: Adımın birçok kulüple ...
Giresunspor'da hedef üst sıraları zorlamak
YEREL HABERLER Giresunspor'da hedef üst sıraları zorlamak
Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk ...
Sokağa bırakılan Pitbull cinsi köpeği evine götürürken polise yakalandı
YEREL HABERLER Sokağa bırakılan Pitbull cinsi köpeği evine ...
Erzurum’da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Erzurum’da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı
Muhtar Aydemir’in eşine son görevi
YEREL HABERLER Muhtar Aydemir’in eşine son görevi
Başkan Dal: “En önemli hedefimiz transfer yasağını kaldırmak”
YEREL HABERLER Başkan Dal: “En önemli hedefimiz transfer yasağını ...
Cağ fabrikasında son rötuşlar tamamlanıyor Cağ kebabı fabrikası için geri sayım Oltu cağ kebabı marketlerde satılacak
YEREL HABERLER Cağ fabrikasında son rötuşlar tamamlanıyor Cağ kebabı ...
DAİB yapı kimyasalları heyeti Bakü’de
YEREL HABERLER DAİB yapı kimyasalları heyeti Bakü’de
Kur'an kursunda 14 çocuğa işkenceyle suçlanan müdür ve hizmetliye tutuklama
YEREL HABERLER Kur'an kursunda 14 çocuğa işkenceyle suçlanan müdür ...
Mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü ...
Bir tonluk kilosuyla canlı hayvan pazarının gözdesi ‘Dadaş’ isimli boğa oldu
YEREL HABERLER Bir tonluk kilosuyla canlı hayvan pazarının gözdesi ...
ETÜ’ye engelsiz üniversite olma yolunda 4 bayrak
YEREL HABERLER ETÜ’ye engelsiz üniversite olma yolunda 4 bayrak
Rektör Çomaklı, Teknofest Girişim Programına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Teknofest Girişim Programına katıldı
Cebrail Karayel: “Avrupa farklı mecra, bu konuya vatan meselesi olarak bakıyorum” Konyaspor'un sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel: “İlhan Palut deyince aklıma ‘taktik’ kelimesi geliyor” “Taraftarların önüne çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum”
YEREL HABERLER Cebrail Karayel: “Avrupa farklı mecra, bu konuya ...
Atatürk Üniversitesi’nde görev değişimi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde görev değişimi
BB Erzurumspor’da zorlu sürecin başkanı Ahmet Dal oldu
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da zorlu sürecin başkanı Ahmet Dal ...
134 farklı üniversiteden gelen öğrenciler Atatürk Üniversitesinde buluştu
YEREL HABERLER 134 farklı üniversiteden gelen öğrenciler Atatürk ...
İkbal Aktürk 4. kez Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER İkbal Aktürk 4. kez Türkiye şampiyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.