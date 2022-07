Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu’ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) ‘in Çocuk İstismarı İle Mücadele ve Farkındalık Haftası çerçevesinde başlatmış olduğu “ Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyası yoğun katılım ile devam ediyor.

Erzurum Teknik üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Baro Başkanı Av.Talat Göğebakan, Erzurumspor sportif direktörü Muzaffer Bilazer ve Erzurumspor oyuncuları ile TRT Erzurum Radyosu çalışanları UCİM temsilci ve gönüllüleri ile bir araya gelerek çocuk istismarında farkındalık oluşturumak için sol bileklerine mavi kurdele takarak destek verdiler.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Bülent Çakmak, “ Çocuklar geleceğimiz. Çocuk İstismarını önleyemeyen toplumların geleceği olmaz. O yüzden bu mavi kurdeleyi sol bileğime takarak bu mücadeleye sonuna dek destek veriyorum” dedi.

Erzurum Baro Başkanı Av.Talat Göğebakan da, “UCİM çocuklar için çok güzel şeyler yapıyor. En başından beri kendilerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Ben de çocuk istismarına dikkat çekmek için sol bileğime mavi kurdelemi takıyorum” diye konuştu.

Her zaman destek verdiklerini ifade eden Erzurumspor sportif direktörü Muzaffer Bilazer, “Erzurumspor olarak her zaman UCİM’in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Biz de tüm takım olarak sol bileklerimize mavi kurdele takarak çocukların istismar edilmemesi için yapılan bu güzel farkındalık çalışmasına destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

TRT Erzurum Radyosu çalışanları da sol bileklerine mavi kurdele takarak herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ettiler.

Ucim Erzurum İl Temsilcisi Av.Hilal Genç ve Erzurum il sorumlusu Gökşen Küni , Ucim koordinatör ve stajyerleri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl ülkemizde 8000 çocuk ihmal ve istismara uğruyor. Haberlerde okuduklarımızdan daha fazla çocuk istismara uğruyor. Tüm bu yaşananlara dur demek ve farkındalık oluşturmak için her sene Temmuz ayının ikinci haftasında dernek olarak ülke genelinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sene 410 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde çocuk istismarına tepki oluşturumak ve insanlarımızda farkındalık oluşturmak için Çocuklar İçin Mavi Kurdeleni Tak ismi ile kampanya başlattık. Bu kampanyaya herkesin destek olmasını bekliyoruz. Kampanyaya destek olmak için kalbimize en yakın olan sol kolumuza Mavi kurdele takarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu kurdeleler bir hafta boyunca bileklerimizde kalarak herkese neden taktığımız hususunu anlatarak insanların bu konuya tepki göstermelerini ve #çocuklariçinmavikurdeletak hashtagi ile sosyal medyalarından paylaşımları yapmalarını bekliyoruz. Çocuklarımız istismara uğramasın, öldürülmesin , istismar yargılamalarında adalet yerini bulsun , ihtisas mahkemeleri kurulsun ve çocuklarımız artık zarar görmesin diye bu kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz.”

