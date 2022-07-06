TEMA Vakfı il temsilcisi Demirceylan, Vali Memiş'i ziyaret edip rozet taktı

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Erzurum Barosu Genel Sekreteri ve aynı zamanda TEMA Vakfı İl Temsilciliğine yeni seçilen Avukat Onur Demirceylan Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Demirceylan, Erzurum'da yürütülen TEMA Vakfı olarak yapılan faaliyetler hakkında Vali Okay Memiş'e bilgiler verdi. Demirceylan ayrıca Vali Memiş'e yaprak temalı rozet taktı. Vali Memiş ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek TEMA Vakfı İl Temsilcisi Onur Demirceylan'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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