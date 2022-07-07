Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı akredite edildi

Deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısı ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bir eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesinde verilen eğitim ve hizmetler, bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartlarına göre akredite edildi.

Teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olan akreditasyon sertifikası ile laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geçerlilik kazandığı Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı bünyesinde kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analiz laboratuvar birimlerinin yanı sıra fonksiyonel gıda analiz ve gıda katkı analiz laboratuvar birimleri de yer alıyor.

İleri laboratuvar tekniklerinin uygulanabildiği alet ve ekipmanlar ile dizayn edilerek bilimsel araştırmalar ve ArGe faaliyetlerine yönelik çalışmalara hizmet verebilecek kapasitede olan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarında, akredite analiz raporları uluslararası düzeyde kabul gören raporlar olduğu için gıda ihracatında da önemli kolaylık sağlayacak.

“Gıda Güvenliği, Günümüzün En Güncel Konulardan Biri”

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda yaklaşık 2 yıl önce kurulan Gıda Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmesinin Erzurum başta olmak üzere hizmet ettiği geniş bir coğrafya için büyük önem taşıdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu Bölgesinde bu çapta bir laboratuvar bulunmadığı gibi ülkemizde de üniversite bünyesinde bu bağlamda kurulan laboratuvar sayısının oldukça sınırlı olduğunu vurguladı. Sağlıklı yaşam ve beslenme arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sonucunda tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya taleplerinin gün geçtikçe arttığını belirten Rektör Çomaklı, gıda güvenliğinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de günümüzün en güncel konulardan biri olduğunu aktardı.

“Gıdaların Analizleri Sağlıklı Bir Şekilde Yapılıyor”

“Gıda güvenliğinin sağlanması sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından da son derece önemlidir” diyen Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Gıdalarda taklit ve tağşiş gibi hilelerin yanı sıra, gıda kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesi için donanımlı gıda analiz laboratuvarlarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik büyük emeklerle kurduğumuz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı sayesinde gıdaların analizleri sağlıklı bir şekilde yapılarak her türlü sahteciliğin önüne geçilmesi sağlanıyor.”

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